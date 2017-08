Ausnahmezustand beendet - vorerst

"Ich verstehe die Obertsroter und kann das nachvollziehen", sagt Ortsvorsteher Walter Schmeiser im BT-Gespräch zur Verärgerung einiger Bürger und schiebt nach: "Aber ohne Einschränkungen geht es nicht." Irgendwo müsse der Lieferverkehr für die Papierfabriken fahren. Alternative wäre eine Ampelregelung und der einspurige Verkehr auf der B462 in beide Richtungen; die Konsequenz: Lange Staus und viele ausweichende Pkw, die dann doch wieder durch Obertsrot fahren und dort in Gegenverkehr zu den Lastwagen kommen würden. Nach Einschätzung Schmeisers laufe es - den Umständen entsprechend - derzeit ganz gut.

"Es ist schwierig hier zu bauen", betonten auch die Zuständigen des Regierungspräsidiums Karlsruhe bei der Vorstellung der Sanierungsmaßnahme: Leidtragende gebe es immer, aber irgendwie muss der Verkehr eben umgeleitet werden.

"Wer glaubt, das Schlimmste sei überstanden, der irrt gewaltig", meint Berthold Streeb. Der frühere CDU-Stadtrat glaubt, dass die zweite Vollsperrung - trotz Umfahrungsmöglichkeit durch die K3700 (Schlossstraße/Klingelstraße/ Obertsroter Straße) - und dann die dritte ab dem Tunnel bis zur Sebastian-Gruber-Brücke "Gernsbach und Obertsrot in ein noch größeres Chaos stürzen werden, weil die Schlossstraße und die weiterführende K3700 diese Verkehrsmenge nicht aufnehmen kann (Straßenbreite)". Der Hilpertsauer ärgert sich vor allem über die teilweise "katastrophale Beschilderung", die den Verkehrsteilnehmer in die Irre führe, und über die Tatsache, dass jüngst über die Vollsperrung der B462 in Hilpertsau nicht eine Silbe in den Verkehrsnachrichten kam. Im Zeitalter moderner Informationsmedien sei eigentlich zu erwarten, dass stets tagesaktuelle Informationen herausgegeben werden, betont Streeb. Er hat sich wegen der B462-Baustelle bereits mit einem Schreiben an die Gernsbacher Landtagsabgeordneten Sylvia Felder und Thomas Hentschel gewendet.

Unterdessen hat das RP auf BT-Anfrage mitgeteilt, dass der Baufortschritt planmäßig verlaufe. Wann die nächste Vollsperrung erfolgt, stehe noch nicht fest - das ist auch wetterabhängig.