Mit wenigen Händen viel geleistet Von Stephan Juch Gernsbach - Eine ganz besondere Jungfernfahrt können Interessierte am Abend des 15. September am Ufer der Murg verfolgen: Die Gernsbacher Murgflößer laden die Bevölkerung an diesem Freitag um 18 Uhr dazu ein, die erste Murgpartie des neuen Floßes zu bestaunen, das sie mit viel Akribie und Leidenschaft in den vergangenen Wochen zusammengebaut haben. "Mit wenigen Händen viel geleistet", fasst Stefan Jockers diese Leistung zusammen, die er mit einer guten Handvoll weiterer Mitstreiter erbracht hat. Der Kassierer der Murgflößer verweist im BT-Gespräch auf unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden, die nötig waren (und sind), um die beliebte Attraktion der Floßfahrten auch künftig bei den Altstadtfesten anbieten zu können. Zwei Teile des 22 Jahre alten Gefährts waren marode und werden von den Murgflößern ausgetauscht, damit die Fahrgäste bei der 42. Auflage des Altstadtfests (vom 15. bis 17. September) auf frischem Holz sicher über das Wasser transportiert werden können. Das aus vier Teilen bestehende Floß wird am Dienstag, 5. September, per Kranwagen und Tieflader zur Igelbachstraße transportiert, wo sie zu Wasser gelassen und auf der Murg verbunden werden. Bis dahin gilt es für die Murgflößer noch, die Theke zu erneuern und sie für die Montage auf dem Floß vorzubereiten. Die Jungfernfahrt wird dann zu einer echten Zeremonie, wie Jockers ankündigt. Zu den geladenen Gästen, die auf dem Floß mitfahren, zählen die Pfarrer Ulrich Eger (evangelische St. Jakob-Gemeinde) und Michael Keller (Katholische Seelsorgeeinheit), die das Gefährt segnen. Das neue Floß ist das dritte seiner Art. Das erste ging 1976 zu Wasser, ehe Adolf Wild zum Altstadtfest 1995 den "größeren Bruder" in Dienst stellte, von dem zwei Teile nach wie vor funktionstüchtig sind. Für den Neubau der zwei sogenannten Floßstöre kam nun sogar Unterstützung aus Schömberg: Dominik Peking - ein Bekannter von Stefan Jockers - sorgte mit seinen Fähigkeiten an der Motorsäge für den passenden Schnitt der 20 bis zu 13 Meter langen Kieferstämme aus dem Stadtwald, damit das Floß gerade und sicher im Wasser liegt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben