Loffenau beherbergt "einen sehr wertvollen Schatz"

Loffenau (ham) - Das Rathaus in Loffenau kümmert sich wie nur wenige im Land um die historischen Gebäude und die Bebauung in der Gemeinde. Mit 70 denkmalgeschützten Immobilien hat der kleine Ort an der badisch-schwäbischen Grenze besonders viel zu Bewahrendes in seinen Gemäuern. Zudem achtet das räumlich eingeengte Bergdorf auf die optimale Nutzung der Bauflächen. Entsprechend konnte Bürgermeister Erich Steigerwald bei beiden Komplexen ein äußerst zufriedenes Fazit bei seiner vorletzten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend ziehen. Vermutlich am 10. Oktober steht nach 40 Jahren der Abschied des Schultes aus dem Kreis der Lokalpolitiker an.

"Wir sind froh, dass wir seit 1995 regelmäßig das Baulückenverzeichnis fortschreiben. Meines Wissens machen wir das auch als einzige Gemeinde", betonte Steigerwald zu Beginn von Tagesordnungspunkt fünf und will die Fortschreibung auch seinem Nachfolger ans Herz legen. Vor 22 Jahren verfügte Loffenau über 68 Bauplätze. Sorgte das Baugebiet "Kändeläcker II" 1997 für ein Hoch mit 90 Bauplätzen im Ort, sank die Zahl fortan wieder bis auf 59 vor zehn Jahren. 2014 ermittelte die Bestandserhebung 66 Bauplätze. Aktuell sind es heute 69, verstreut über 4,2 Hektar Fläche. Diese liegen voll erschlossen in den Neubaugebieten "Brunnengasse", "Spitzäcker II", "Brunnenäcker" und "Rheinblick II". Dort gehören der Gemeinde fünf Grundstücke, die sie zum Verkauf anbietet. "Wir verlangen 170 Euro pro Quadratmeter - minus Kinderrabatt für Familien", erläuterte Steigerwald und verwies auf die günstigen Preise, "in Au kostet der Quadratmeter 300 Euro."

Neue Baugebiete will das Rathaus vorerst keine mehr ausweisen. "Es hat Vorrang, die Lücken zu schließen", betonte Steigerwald. Vor allem im größten Baugebiet "Süd" ist auf 25 Plätzen, die durchschnittlich rund 610 Quadratmeter groß sind, noch viel zu tun. Vor allem glaubt der Bürgermeister, dass auch wegen Verkäufen älterer Alleinstehender, die kein "eigenes großes Haus" mehr pflegen wollen, der Bedarf von jungen Familien gut zu decken sei. Eher entdeckt der Rathaus-Chef eine "Herausforderung" darin, den älteren Bürgern Wohnungen zur Miete im Ortskern - nah der Versorger - offerieren zu können. Mit Blick auf die Seniorenresidenz "Löwen", die einen Kostendeckungsgrad von 135 Prozent aufweise und der Gemeinde jährliche Gewinne einbringe, sieht er lohnende "Renditechancen für private Investoren".

Bei den denkmalgeschützten Gebäuden im Ort liegt der Fokus naturgemäß weniger auf Rendite. Davon besitzt Loffenau erstaunlich viele, wie aus einer aktuellen Liste des Landesamts für Denkmalpflege hervorgeht. "Das ist ein sehr wertvoller Schatz und eine tolle Sache", freute sich Steigerwald. Von der hohen Zahl der aufgeführten 70 Objekte, darunter ein Zehntel in Gemeindebesitz, zeigte er sich angenehm "überrascht".

Dank diverser Förderprogramme befinden sich 90 Prozent der privaten Gebäude in gutem, sanierten Zustand. Kein einziges sei "problembelastet". Daher spendete das Ortsoberhaupt den Eigentümern, die "alle acht bis zehn Jahre den Aufwand einer Sanierung" betrieben, "ein Lob". Wer Hilfe und Ratschläge bezüglich der Förderprogramme benötige, könne diese stets im Rathaus erhalten, hob Steigerwald hervor, denn die Gemeinde sei "stolz auf die Bausubstanz".