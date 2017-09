Dietrich: "Ein richtig geiler Sound"

Gaggenau - Eine Neuerung werden die Gäste im klag in dieser Saison bei Musikveranstaltungen bemerken. Unter der Bühne werden acht Basssubwoofer installiert. Die sogenannte Sub Array Bässe soll die tiefen Töne besser im Raum verteilen. "Ein richtig geiler Sound." Mit diesen Worten beschreibt Betreiber Jens Dietrich diese Neuerung, die er gestern bei der Vorstellung des neuen klag-Programms erwähnte.

Das ist nicht die einzige Investition in die Technik der Gaggenauer Kleinkunstbühne. Bislang mieteten die Verantwortlichen eine Tonanlage und auch gleich einen entsprechenden Tontechniker mit. Jetzt wurde für rund 50000 Euro eine eigene Tonanlage fürs klag angeschafft. Bis Ende des Jahres werde man auch über einen eigenen Tontechniker verfügen, betont Dietrich. "Wenn man die Mietkosten entgegen rechnet, lohnt sich diese Investition, betont der Betreiber des klag.

Somit sind die Vorbereitungen abgeschlossen für den neuen Kulturrausch. 39 Veranstaltungen sind vom 24. September (Christian Ehring) bis 27. Januar (Rüdiger Hoffmann) in Gaggenau vorgesehen.

"Sie ist so was wie die Kleinkunst in Gaggenau." Mit diesen Worten würdigte Oberbürgermeister Christof Florus gestern das Engagement von Kulturamtsleiterin Heidrun Haendle. Gegründet worden war das klag im Jahr 1989 als Nachfolger des klig (Kleinkunst in Gaggenau), mit dem zuvor Wolfgang Zinke die große Kreisstadt bekanntgemacht hat in Kreisen der Kleinkunst und den Weg bereitet hat für den Erfolg der Bühne. Vor sechs Jahren habe es dann einen Schnitt gegeben. Die Stadt konnte sich das klag finanziell alleine nicht mehr leisten. Die Kleinkunst sei keine Pflichtaufgabe. Als Partner wurde Jens Dietrich mit ins Boot genommen, der mit dem Rantastic in Haueneberstein reichlich Erfahrung mitbrachte und seitdem Betreiber der klag-Bühne ist.

Die Stadt Gaggenau steuert einen jährlichen Zuschuss bei, der momentan bei 55000 Euro liegt. Und bringt "Frauenpower" mit ein mit Heidrun Haendle und ihren Mitstreiterinnen im Kulturamt. Florus ist froh, solch eine Veranstaltungsbühne in der Stadt zu haben. Kunst und Kultur seien wichtige Bestandteile der Gesellschaft.

Das laut Haendle "verflixte 13. Programm" seit Beginn der Kooperation kann sich sehen lassen. Die klag-Saison biete für den Herbst und Winter ein Programm quer durch die Musik, Kabarett, Comedy, Theater und spannende Mischformen des Genres. Neue Künstler, aber auch alte Hasen seien im Programm vertreten. Ein besonderer Höhepunkt im aktuellen Programm ist für Jens Dietrich das Gastspiel mit Ilja Richter am 7. Dezember. Der inzwischen fast 65-jährige Moderator der früheren ZDF-Kultsendung "Disco" präsentiert sein neues Programm "vergesst Winnetou". Besonders stolz ist Heidrun Haendle, dass es erneut gelungen ist, Bülent Ceylan für die Vorpremiere seines neuen Programms "Lassmalache" am 24. Januar gewinnen zu können. Auch am 25. Januar präsentiert der "Monnemer" sein neues Programm. Die Vorpremiere für das neue Programm (Vorverkauf ab 12. September bei Reservix) findet laut Haendle nur auf zwei Bühnen statt: In Frankfurt-Höchst und in Gaggenau. Ceylan kommt anscheinend gerne ins Murgtal. Es ist etwa das zehnte Mal, dass er hier auftritt.

Auftakt des Kulturrausch-Programms ist am Tag der Bundestagswahl, 24. September, mit dem Satiriker Christian Ehring. Im Rahmen der interkulturellen Woche präsentiert am 28. September das Ensemble des türkischen Theaters Ulüm Integration zum Mitlachen.

Musikgruppen aus der Region

Die Local Heroes sind aus den "Kulturrausch"-Programmen nicht wegzudenken: Angefangen bei King Henry and his College Jazz Band, die anlässlich ihres 50. Bandgeburtstages am 18. November im New Orleans Revival die Musik der 70er Jahre aufleben lassen. Die Musiker von Broken Heart schwelgen in "elektrisierender Blues-Leidenschaft" in Erinnerung an die Berliner Konzerte des Willy DeVille Acoustic Trios 2002 und damit an den "großen Schmerzensmann der amerikanischen Soulmusik" (25. November). Und wer Moritz&the Horny Horns schon einmal erlebt hat, weiß, dass bei der bläserstarken Combo um den Durmersheimer Norbert Moritz Funk-Soul-Power auf der Bühne regiert (2. Dezember).

Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen ist online über

www.klag-kleinkunst.de und www.reservix.de. Karten gibt es darüber hinaus unter anderem auch in den BT-Geschäftsstellen.