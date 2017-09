Pornografische Fotos Rastatt/Gaggenau (mo) - Ein 50-Jähriger aus Gaggenau hatte nicht nur pornografische Bilder von Jugendlichen auf seinem PC gespeichert, sondern in einem Fall sie auch einem Bekannten zugänglich gemacht. Wegen Besitz und Verbreitung jugendpornografischer Darstellungen verurteilte ihn deshalb das Amtsgericht Rastatt zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Weil man sich recht zuversichtlich zeigte, dass diese Sanktion ausreicht, um den Mann vor weiteren Delikten abzuhalten, konnte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Der 50-Jährige wird für zwei Jahre einem Bewährungshelfer unterstellt, muss die bereits begonnenen therapeutischen Maßnahmen fortsetzen und hat 500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu bezahlen. (mo) - Ein 50-Jähriger aus Gaggenau hatte nicht nur pornografische Bilder von Jugendlichen auf seinem PC gespeichert, sondern in einem Fall sie auch einem Bekannten zugänglich gemacht. Wegen Besitz und Verbreitung jugendpornografischer Darstellungen verurteilte ihn deshalb das Amtsgericht Rastatt zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Weil man sich recht zuversichtlich zeigte, dass diese Sanktion ausreicht, um den Mann vor weiteren Delikten abzuhalten, konnte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Der 50-Jährige wird für zwei Jahre einem Bewährungshelfer unterstellt, muss die bereits begonnenen therapeutischen Maßnahmen fortsetzen und hat 500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu bezahlen. Bei einer im März veranlassten Wohnungsdurchsuchung fanden sich die verbotenen Bilddateien. Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht geständig. Es tue ihm alles furchtbar leid. Er war bereits im Jahr 2015 vom Amtsgericht Ettlingen wegen Verbreitung kinderpornografischer Schriften schuldig gesprochen worden. Dort kam er noch mit "einer Verwarnung mit Strafvorbehalt", einer Geldstrafe zur Bewährung, davon. Das Gericht behielt sich die Verhängung der festgelegten Geldstrafe vor und machte sie abhängig, ob er in der Bewährungszeit erneut straffällig wird oder gegen Bewährungsauflagen verstößt. Deshalb kam nun vor dem Rastatter Amtsgericht wegen der erneuten Straftat nur eine Freiheitsstrafe in Betracht. Außerdem wird er die vom Amtsgericht Ettlingen bestimmte Geldstrafe bezahlen müssen. Weiterhin bleibt das bei der Wohnungsdurchsuchung sichergestellte Laptop eingezogen.

