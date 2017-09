In Standortbewertung nicht einbezogen

Gernsbach - Fast jede Kommune hat kritische Flächen aus ihrer Vergangenheit: Mülldeponien, Tankstellen, Reinigungen, Industrieruinen oder auch Standorte mit Weltkriegs-Hinterlassenschaften. Vor 30 Jahren hat das Land Baden-Württemberg deshalb mit der systematischen Altlastenbearbeitung begonnen. Erfasst wurden seit 1987 nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) mehr als 100000 Flächen, circa 3600 davon sind seither saniert worden. Nicht so das Pfleiderer-Areal in Gernsbach. Zu diesem hat das BT die LUBW befragt.

Hat die LUBW Kenntnis von diesem Gelände? Wenn ja, seit wann und durch wen?

Der Altstandort Katz und Klumpp KG/Sägewerk ist im Bodenschutz- und Altlastenkataster gelistet. Auf dieses Kataster hat auch die LUBW für landesweite Auswertungen lesenden Zugriff und kann daher die dort enthaltenen Angaben zum Standort einsehen. Dabei handelt es sich um Metadaten (formalisierte Daten), die keine Bewertung der Situation im Detail ermöglichen. Ansonsten ist die LUBW bisher nur sporadisch (2003 und 2010) vonseiten des Landratsamts zur Einschätzung des Handlungsbedarfs bezüglich der im Austrittsbereich des Grundwassers in die Murg vorhandenen Sedimentbelastungen und zur Frage der Eignung von Immobilisierungsverfahren bei Quecksilberkontaminationen kontaktiert worden. In die stufenweise Standortbewertung wurde die LUBW nicht einbezogen.

Gibt es im Land ähnlich gelagerte Fälle, die bereits saniert worden sind oder bei denen man gerade dabei ist, dies zu tun?

Es gibt im Land eine Reihe ehemaliger Holzimprägnierungs-Betriebe, die im Altlastenkataster auf verschiedenen Bearbeitungsstufen von der orientierenden Untersuchung bis zu abgeschlossenen Sanierungen erfasst sind. Angaben zu einzelnen Betrieben können jeweils nur die zuständigen unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörden in den Stadtkreisen oder Landratsämtern geben. Aus Datenschutzgründen darf die LUBW weder Daten noch Bewertungen veröffentlichen.

Gibt es Deponien, auf denen derlei kontaminierter Boden "entsorgt" werden kann?

Es gibt Deponien für die Ablagerung von kontaminiertem Bodenmaterial. Die entsprechenden Entsorgungsoptionen sind durch die beteiligten Akteure zu klären.

Was für Fördermöglichkeiten gibt es, um eine Dekontamination finanzieren zu können und wer (Stadt, Landkreis, Bund, Investoren) kann diese abrufen?

Kommunen können in Baden-Württemberg für die Untersuchung und Sanierung von Altlasten Fördermittel aus dem kommunalen Umweltfonds beantragen, wenn ein Handlungsbedarf besteht und dieser nach dem Bodenschutzrecht von der zuständigen Behörde angeordnet werden kann. Die Förderbedingungen richten sich nach den Richtlinien über die Förderung von Maßnahmen zur Behandlung altlastenverdächtiger Flächen und Altlasten, die am 1. Mai 2014 in Kraft getreten sind. Zuteilungsbehörden sind die vier Regierungspräsidien.

Die Untersuchung und Sanierung von Flächen in Privateigentum kann in der Regel nicht gefördert werden. Nur orientierende Untersuchungen auf nicht kommunalen Flächen, die im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Bebauungsplans einer Kommune stehen, werden zu 100 Prozent gefördert, um die Innenentwicklung zu unterstützen. Ziel der Fördermaßnahmen ist die Gefahrenabwehr. Diese wird bereits mit der laufenden Grundwassersanierung durchgeführt.

Gemäß Förderrichtlinien Altlasten sind allerdings Maßnahmen zur Altlastenbehandlung (Untersuchung und Sanierung) auf kommunalen Flächen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Förderung der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung nach den Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) oder Förderung nach dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) durchgeführt werden, unabhängig vom Zeitpunkt des Grunderwerbs förderfähig, soweit sie nicht ausnahmsweise nach den genannten Richtlinien bezuschusst werden.

Sind die Eigentümer eines belasteten Grundstücks nicht dazu verpflichtet, die Giftstoffe aus dem Boden zu holen?

Grundsätzlich gilt, dass eine Sanierung im Sinne des BBodSchG (Bundes-Bodenschutzgesetz) zur Gefahrenabwehr dient. Nach Paragraf 4, Absatz 3 BBodSchG sind die Verursacher einer Altlast verpflichtet, den Boden und Altlasten sowie durch Altlasten verursachte Verunreinigungen von Gewässern so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, erheblicher Nachteil oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. Die wichtigsten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sind Dekontaminations- und Sicherungsmaßnahmen. Nach Paragraf 5, Absatz 4 BBodSchV zählen zu den Sicherungsmaßnahmen auch eine geeignete Abdeckung mit einer Bodenschicht oder eine Versiegelung.

Könnte die LUBW im Fall Pfleiderer-Areal Gernsbach behilflich sein? Wenn ja, wie?

Aufgabe der LUBW im Bereich Altlasten ist die landesweite fachliche Koordination der Altlastenbearbeitung, indem Leitfäden, Arbeitshilfen und Handlungsempfehlungen für verschiedene Themengebiete wie Untersuchung, Bewertung und Sanierung bereitgestellt werden. Darüber hinaus ist die Mitwirkung in den Bewertungskommissionen bei den unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörden der Stadtkreise und Landratsämter eine gesetzlich geregelte wesentliche Aufgabe der LUBW. Dieses Gremium bewertet die Ergebnisse der Untersuchungen ausschließlich auf der Basis fachlicher Gesichtspunkte, erteilt Empfehlungen für die Sanierung und berät die untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde bei Sanierungsentscheidungen. Darüber hinaus kann die LUBW zur Information und Beratung von Einzelfällen von den zuständigen Behörden hinzugezogen werden.