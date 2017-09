Felix Braun auf dem E-Sport-Olymp

Gaggenau/Köln - Mehr als 350000 Besucher aus 106 Ländern hat die Gamescom angezogen. Ein Star in den Kölner Messehallen kam dabei aus Oberweier: Felix Braun. Der 17-Jährige gewann mit seinem Team, den "Mysterious Monkeys", nicht nur zum zweiten Mal den deutschen Meister-Titel im PC-Strategiespiel "League of Legends" (LoL). Braun wurde vor allem auch noch als bester Spieler der gesamten Saison ausgezeichnet!

Der Höhepunkt von turbulenten Monaten, in denen er als Profi mit dem Kampfnamen "Abbedagge" in der Szene Fuß fasste. So heuerte ihn der türkische Renommierclub Galatasaray Istanbul für die Wintersaison an. Die neuen E-Sport-Stars wurden den Medien zusammen mit den Fußball-Cracks vorgestellt. Ex-Nationalspieler Lukas Podolski, der mittlerweile nach Japan wechselte, plauschte mit dem Talent über die "LoL"-Szene in Deutschland. Anschließend posierte "Prinz Poldi" mit ihm und hielt das Trikot von "Abbedagge" grinsend in die Kameras (das BT berichtete).

Die Gamescom zeigte, dass E-Sport sich weltweit auf dem Weg zu einem Milliarden-Markt entwickelt. Weltweit spielen mehr als 100 Millionen Menschen "League of Legends". Experten schätzen die E-Sport-Umsätze allein in Deutschland 2017 auf rund 70 Millionen Euro. Noch fallen die Einnahmen der Jungstars eher bescheiden aus - für die beiden Meisterschaften erhielte das Fünferteam der "Affen" jeweils zusammen 12000 Euro Preisgeld. Doch immer mehr Fußball-Bundesliga-Clubs und Firmen engagieren sich. Selbst eine so grundsolide scheinende schwäbische Bausparkasse wie Wüstenrot stieg ins Sponsoring ein. Von den Ludwigsburgern bekam Braun den "MVP Award", die Trophäe für den wertvollsten Spieler der Saison, überreicht. "Das hat mich gefreut", erklärt der junge Oberweierer gewohnt sympathisch zurückhaltend und bescheiden.

Bei Toshiba stand der sogenannte Midlaner - quasi der Spielmacher eines "LoL"-Quintetts - mit seinen Kameraden aus dem Leipziger Team täglich von 9 bis 14 Uhr am Stand und unterhielt sich mit den Fans. Besonders aufregend für diese: Sie konnten sich mit den Assen der "Mysterious Monkeys" messen, sich Coaching-Tipps geben lassen oder - noch besser - zusammen mit "Abbedagge"&Co. gegen ihre Kumpels daheim "LoL" spielen. "Das kam sehr gut an", stellt der Blondschopf fest.

Darunter litt zwar die Vorbereitung seiner Leipziger Mannschaft etwas, weil weniger gemeinsames Training möglich war. Doch die "Affen" sind derzeit so überlegen, dass sich der Oberweierer keine Sorgen machte vor dem Sommer-Finale. Kontrahent "Attempting to Reconnect" (ATR) war schon während der Saison zu schwach. "Das war ein absehbares Ergebnis", meint Braun cool und verweist auf die vorherigen Resultate, "wir standen bei 9:0 Siegen und die bei 4:5."

Wie schon beim ersten Titelgewinn im Frühjahr trumpfte der "wertvollste Spieler der Saison" auf: Hatte damals die E-Sport-Webseite des "Kicker" dem Toptalent eine "Glanzleistung" bescheinigt, notierte nun sport1.de: "In Spiel eins ließ der Gewinner der Frühlingsmeisterschaft ATR keine Chance. Auf dominante Art und Weise beendeten Abbedagge und Co. das Spiel nach nur 26 Minuten. Das zweite Spiel entwickelte sich ähnlich. Nach einem Ace leiteten die Monkeys auch den zweiten Sieg ein."

"Das Talent der deutschen Szene"

Der Titel dürfte aber nur Zwischenstation für Braun bleiben. Der Teammanager der "Monkeys" preist ihn als "das Talent der deutschen Szene". Laut Yakup Özipek ist der 17-Jährige "auf seiner Position der Spieler, der immer noch so viel Potenzial nach oben hat. Viele sehr bekannte Spieler prophezeien ihm von sich aus, dass er definitiv in der höchsten Liga spielen könnte - und das bereits jetzt in diesem Alter". Um auf die Champions League vorbereitet zu sein, wollen ihn die "Mysterious Monkeys" um Özipek "so gut wie möglich auf die Profiliga vorbereiten, um ihm den Einstieg zu erleichtern".

Der ehemalige Anne-Frank-Schüler entschwand nach der Gamescom erst einmal wieder in die Türkei - diesmal allerdings am Dienstag nicht für ein weiteres Gastspiel bei Galatasaray Istanbul. Urlaub stand für den 17-Jährigen an. "Ende September geht es dann wieder weiter", freut er sich auf die nächsten Herausforderungen bei "League of Legends".