Das Leben schreibt die schönsten Liebesgeschichten

Der Beginn der Geschichte, die an diesem Tag rund 60 Gäste in das "Globus" lockte, liegt schon eine Weile zurück. Jetzt luden die Darsteller zum Happy End und zur Premieren- sowie zur Trauungsfeier in den Kinosaal ein. Das Leben liefert eben doch die schöneren Geschichten.

Warum ins Kino? Eine Frage, die sich aus der Sicht des Bräutigams Jörg Beck ganz leicht beantworten lässt: "Wir haben uns im Kino kennengelernt", erzählt er. Der gesehene Film: "96 Stunden", ein französischer Actionthriller. "Das Kino ist super, es hat noch den alten Charme. Hier gingen schon meine Eltern Filme anschauen, darunter "Dr. Schiwago", meint der gebürtige Loffenauer. "Unser erstes Date fand im Kino statt", bestätigte auch die glückliche Braut, ursprünglich in Forbach zu Hause, die filmwürdig von Brautjungfern und ihrem Vater Peter Resch in den Saal geführt wurde. Dort rückte ein Rosenbogen, mit Lichtern dekoriert, daneben zwei Stühle und ein Stehpult das Brautpaar in den Mittelpunkt.

Ein erstes Mal begegnete sich das Paar in einem Club in Rastatt. Doch wie kann diese Frau erobert werden? Darauf machte das Premierenpublikum Carola Dürr, die Rednerin der freien Trauungsfeier, aufmerksam. Eine Einladung ins Kino schien dem späteren Bräutigam die richtige Methode zu sein. Er traf damit ins Schwarze. Schnell war den beiden klar, dass alles zusammenpasste.

Um überhaupt soweit zu kommen, das "Globus" als Rahmen für die Trauungsfeier nutzen zu können, war zunächst ein wenig Überzeugungsarbeit notwendig, wie Beck ausführte. "Ich konnte mir das nicht wirklich vorstellen. Doch nach kurzem Nachdenken sagte ich, das kriegen wir hin", meinte Roland Julius, der Besitzer des Kinos, der damit mit seinem Kinocenter Neuland betrat.

Auch Brautvater Resch findet die Location super und erzählt von der Kino-Begeisterung des Brautpaars: "Sie gehen gerne ins Kino. Zuhause haben sie sich einen Kinoraum mit echten Kinosesseln eingerichtet. Es ist einfach schön, das ist Mal etwas anderes."

Das Leuchtpaneel über der Tür zum Gang in den Globus-Filmsaal zeigt den an diesem Nachmittag gespielten Filmtitel "J loves K, 2. Sep." an. Auf dem Tischchen daneben liegen Gummifrüchte für die Kinder bereit. Die Eintrittskarten geben Auskunft über Sitzreihe und -platz. An der Kinotheke gibt es für die Gäste stilecht Popcorn.

Nicht wenige der Gäste fühlten sich an diesem Tag in ihre eigene Kinogänger-Zeit zurückversetzt. "Jeden Sonntag sind wir hierhergekommen und wieder zu Fuß nach Loffenau zurückgelaufen", weiß ein älterer Hochzeitsgast zu erzählen.