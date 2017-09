Erleben, wie Wald tickt Von Stephan Juch Gernsbach - Das Interesse am Infozentrum Kaltenbronn ist seit jeher groß, gestern war es riesig: Menschenscharen strömten bereits am Vormittag an die ehemalige Landesgrenze zwischen Baden und Württemberg, um das zehnjährige Bestehen der interkommunalen Einrichtung zu feiern. Bei bestem Wanderwetter besuchten sie den Naturparkmarkt, erlebten auf einem Parcours, wie Wald tickt, oder schlenderten durch die neue Sonderausstellung Hochmoor, Wald und Kaiserjagd. "Toll, was hier geboten wird", hörte man die Besucher beim Rundgang über das weitläufige Veranstaltungsgelände oft sagen. Schon beim ökumenischen Gottesdienst, bei dem die Pfarrer Josef Rösch, Ulrich und Margarete Eger die Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt stellten, war das Festzelt gegenüber dem Infozentrum voll besetzt. Einige Reihen lichteten sich bis zum offiziellen Teil, der um 11 Uhr begann, was Bürgermeister Dieter Knittel zur Feststellung nutzte, dass man den Kaltenbronn schließlich nicht im Zelt erleben könne. Bevor sich auch die geladenen Gäste aus Politik, Forst, Naturpark und Sponsoren "ins Getümmel warfen", blickte der Vorsitzende des Zweckverbands Infozentrum Kaltenbronn auf die Entstehungsgeschichte des interkommunalen und landkreisübergreifenden Projekts zurück. Die Idee, ein solches gemeinsam mit Enzklösterle und Bad Wildbad sowie den Landkreisen Calw und Rastatt anzugehen, sei 2003 entstanden. Daraus sei bald "eine unglaubliche Kreativ-Werkstatt" und letztlich ein echtes Leuchtturmprojekt geworden, an dessen Realisierung zahlreiche Partner beteiligt waren. Circa 50000 Besucher pro Jahr zähle man ungefähr, sagte Knittel und verwies darauf, dass das Infozentrum Kaltenbronn sogar deutschlandweit wahrzunehmen sei, seit 2013 die Wetterstation in Betrieb ging. Das Einzige, das es am Infozentrum zu verbessern gebe, sei die finanzielle Ausstattung, richtete der Schultes einen Appell in Richtung Landespolitik, die gestern durch Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz vertreten war. "Die Naturparks sollen das kriegen, was sie brauchen", kündigte die Landtagsabgeordnete für die künftigen Haushaltsberatungen forsch an und unterstrich die Bedeutung derselben: "Wir brauchen solche Infozentren, gerade in einer Zeit, in der sich die Menschen immer mehr von der Natur entfernen." Gurr-Hirsch war gestern das erste Mal auf dem Kaltenbronn und sah eine "wunderschöne Landschaft und eine intakte Natur". Als "Meilenstein für die Region" und als herausragendes Beispiel dafür, wie Baden und Württemberg zusammengewachsen sind, würdigte Landrat Jürgen Bäuerle den Umbau des alten Forsthauses zum Infozentrum: "Es ist ein echtes Schmuckstück, ein Edelstein im gesamten Schwarzwald", sagte der Vorsitzende des Naturparks Mitte/Nord. Es sei von immenser Bedeutung, gerade junge Menschen an den Wald heranzuführen. Dafür leiste das Infozentrum auf dem Kaltenbronn einen ganz wichtigen Beitrag, nicht zuletzt durch das große waldpädagogische Angebot. Das erarbeitet die Leiterin des Infozentrums, Kristina Schreier, zusammen mit ihrem Team. Sie zeigte sich gestern "überwältigt, dass so viele hier sind". Damit den Besuchern nicht langweilig wurde, haben die Verantwortlichen des Waldfests keine Kosten und Mühen gescheut. Auf einem drei Kilometer langen Parcours konnte man an knapp 30 Stationen eine Zeitreise durch die Welt des Forsts unternehmen. Zig Attraktionen für Kinder und Erwachsene sowie der Naturparkmarkt machten die runde Geburtstagsfeier auch zu einer runden Sache.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben