"Mama ist die beste Bauchmassiererin" Von Margrit Haller-Reif Gaggenau - "Ich will Walderdbeeren", quengelt das eine, "immer muss ich das Baby sein", ein anderes, "ich will auch mal Papa spielen." "Gut, dann musst du Zeitung lesen und zur Arbeit gehen", lautet die Antwort. Ein anderes ist schlafmützig, und für den wollweißen Ferdinand ist Mama eindeutig die "beste Bauchmassiererin". Eine ganz normale Rasselbande ist an diesem Spätnachmittag in der Blauen Stunde im proppenvollen Rotenfelser Schlosszelt zu erleben. Mit einem Unterschied: Hier handelt es sich um "Die sieben Geißlein" und damit um uralten Märchenstoff, vom Figurentheater Petra Schuff gründlich entstaubt und quicklebendig umgesetzt. Putzige Tierfiguren sind die Protagonisten in einer kindgerechten, mitreißenden Aufführung für Minis ab drei Jahren. Und mit Petra Schuff ist eine versierte Puppenspielerin am Werk, die das Grimm'sche Märchen nicht nur einfühlsam und gleichzeitig zupackend inszeniert. Sie nimmt ihr junges Publikum ebenso zielsicher mit und bei Bedarf auch beim Wort. Eine märchenhaft anmutende Atmosphäre schafft das Bühnenbild aus teils durchsichtigen, locker drapierten Stoffen in Rot- und Violetttönen. Und nicht zuletzt eine Schattensequenz gleich zu Beginn, die den Blick unaufdringlich auf das Geschehen lenkt: "Es war einmal ..." Ein Fenster und eine Tür und wenige Utensilien skizzieren Häuschen und Wohnraum, in dem sich die grundverschiedenen sieben Geißlein tummeln. Sich zanken und wieder vertragen, Purzelbäume schlagen und auch mal miteinander konkurrieren, wie es auch Geschwister im richtigen Leben tun - erst recht, wenn es so viele sind. Wo die Mama sich durch Berge von Wäsche kämpft und ständig hungrige Geißenmäulchen zu stopfen hat. Neumodisches Gericht auf Geißen-Speiseplan Und die froh ist, die Rasselbande daheim lassen zu können, wenn dringend ein Einkauf ansteht. Natürlich nicht ohne eindringliche Warnung vor dem Wolf, der sich durch seine schwarzen Pfoten und seine raue Stimme verrät. Logisch, dass auch bei Geißenkindern Schokolade nicht gut für die Zähne ist und Spaghetti ein eher "neumodisches" Gericht auf dem Geißen-Speiseplan. "Die machen nicht auf", hofft ein Knirps in der ersten Reihe wider besseres Wissen, als der Wolf dann tatsächlich anklopft. Auch wenn er als "großmäuliger Hausmeistertyp" angelegt ist, tut er einem fast leid, so ausgehungert, wie er ist. Längst sind die Minis eingetaucht in Petra Schuffs Figurentheater-Märchenwelt. Mischen sich ein und leben mit, geben den Geißlein allein zu Haus Tipps und verraten, was der Wolf vorhat. "Nicht alle durcheinander, immer nur einer." Petra Schuff reagiert locker, aber bestimmt auf die Kommentare der Kinder, bezieht sie mit ein und sorgt, wenn nötig, mühelos für Ruhe. Sie erklärt, was ein Krämer ist und wozu Kreide dient(e). Ihre herzhafte Spielgestaltung sorgt für Spannung und der leichtfüßige Humor für Vergnügen, auch seitens der erwachsenen Zuschauer. Lebhaft, sprachwitzig, mit pfiffigen Ideen setzt sie Bild um Bild in Szene und erschafft mit einer phantastischen Stimmgebung individuelle Figurencharaktere. Sie zeichnet den hungrigen Wolf nah am Rande eines Nervenzusammenbruchs und bricht potenzielle Kinderängste auf dem Höhepunkt des Geschehens genau im richtigen Moment. Wie das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein ausgeht, ist hinlänglich bekannt. In dieser Figurentheaterversion beruhigte die von der Mutter als Überraschung mitgebrachte Schokolade die Geißlein-Gemüter ziemlich schnell. Demzufolge endete die etwas andere Märchenaufführung im Schlosszelt mit dem entscheidenden Satz: "Und wenn sie nicht gestorben sind, dann essen sie noch heute Schokolade!"

