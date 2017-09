Was die Stunde "geschattet" hat

Mit dem Effekt, dass an ihnen die damals noch ungenau funktionierenden mechanischen Uhren an der Mittagsstunde justiert werden konnten. Das ist lange her, doch die archaischen Zeitmesser faszinieren die Menschen immer noch, besonders die Gernsbacher, die ihrer Stadt den Beinamen "Stadt der Sonnenuhren" gaben. Ungezählt die Exemplare, die Haus oder Grund und Boden so manchen Hobby-Astronomen zieren, mit 23 Sonnenuhren schmückt sich die Stadt öffentlich. Diese Zeitmesser begegnen uns vielerorts, aber oft muss der Betrachter beim Versuch, das System der Stundenmessung zu verstehen, kapitulieren. Einer, der sich außerordentlich gut damit auskennt, ist der Hobby-Sonnenuhrenbauer Gerhard Schäuble. Wieder einmal lud er zu einem "Sonnenuhr-Spaziergang" ein. Befürchtete der ehemalige Leiter des Stadtbauamts noch kurz zuvor, den Rundgang wegen Starkregens absagen zu müssen, wichen ihm die zwölf am Eingang zum evangelischen Friedhof Versammelten nicht von der Seite.

Erster tiefgründiger astronomischer Ausführungen bedurfte das Verstehen der dortigen Spiegelsonnenuhr, deren Wirkungskreis sich sowohl auf den Boden, als auch auf die weiße Wand der Aussegnungshalle erstreckt. Farbige Linien, die sich schneiden, Buchstaben, Zahlen und Zeichen, die erst durch den etwas entfernt stehenden Spiegel Zeiten visualisieren.

Ganz anders die sandsteinerne "äquatorparallele, südgerichtete" Uhr auf dem Salmenplatz mit Zifferblättern auf der Ober- und der Unterseite der an ein Mühlenrad erinnernde Zifferblattscheibe. An verschiedenen Ortsnamen ist dort die jeweilige Mittagszeit ablesbar, und auch der astrologische Aspekt der Tierkreiszeichen fehlt nicht darauf. Im "Clemm'schen Garten" erweckt der auf der Spitze stehende steinerne Würfel einen Gedenkstein aus dem 19. Jahrhundert zu neuem Leben. Auf der erdachsparallelen Südseite ein Rechteckzeiger, seitlich zwei ebensolche Rundstabzeiger ergeben insgesamt fünf Zifferblätter einer Sonnenuhr, die sich Schäuble erdachte.

Wenige Meter weiter, im grünen Gras des Kurparks als ernstzunehmender Stundenmesser fast zu übersehen, die Bodensonnenuhr, die nur durch den eigenen Schatten des richtig platzierten Zeiterfragers Auskunft über die jeweilige Stunde gibt. Natürlich hätten alle Gernsbacher Sonnenuhren eine so sachkundige Erklärung und Würdigung verdient, doch da dafür die geplanten 90 Minuten nicht ausreichten, wird sich wohl so mancher der Interessierten selbst auf den Weg machen müssen. An der Liebfrauenkirche sind gleich drei Uhren zu betrachten, zwei davon sind schon Jahrhunderte alt, bei der dritten (2012) ist die Zeigereinstellung je nach Jahreszeit verschiebbar.

Die Stadt der Sonnenuhren

Das alte Rathaus zieren zwei üppig verzierte, aber dadurch leicht übersehbare Stundenmesser. Eine Stadtbrücke ohne Sonnenuhren? Nicht in Gernsbach, da ist Platz für drei Besonderheiten. Auch im Katz'schen Garten hilft die Sonne bei der zeitlichen Orientierung. Nicht zu vergessen zwei kleine und zwei große Sonnenuhren am Gernsbacher Kinocenter. Doch damit sind noch nicht alle Exemplare genannt: Drei Uhren können am Bahnhofsplatz betrachtet werden, ebenfalls drei mitten im Wohngebiet, dort wo sich die Austraße und die Friedrich-Abel-Straße treffen. Ein Geheimtipp zum Schluss: Wenn die Sonnenstunden nicht ausreichen, der Mond besonders hell scheint und einen Schatten wirft, sollen sich Sonnenuhren, nach einigen schwierigen Rechenoperationen, auch als Monduhren eignen.