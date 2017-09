Gaudi im Zelt, spannende Spiele auf dem Hartplatz

Im nächsten Jahr kann der FCA seinen 40. Geburtstag feiern. Fast genauso lange gibt es das Sportfest, blickte Daniel Herrmann, einer der Vorsitzenden des Clubs, im BT-Gespräch zurück. Um den Titel Reichentaler Fußballmeister, der traditionell am Sonntagabend bei der Champions-Party vergeben wird, kämpften in diesem Jahr wieder acht Mannschaften. Die vier besten, ermittelt in zwölf Vorrundenspielen, ziehen ins Halbfinale ein.

Los ging es mit dem sportlichen Wettkampf am Freitagabend. Die Finalspiele am Sonntagnachmittag vor ansehnlicher Kulisse bestritten zunächst um Platz drei und vier die KJG und die Motorradfreunde. Den Sieg machten die Jungs von den Zainemachern und der Feuerwehr unter sich aus. In jedem Fall bekamen die Zuschauer spannenden und hochkarätigen Fußball sowie Glanzparaden von Torhütern zu sehen. Als Reichentals Ortssieger ging eine strahlende Mannschaft der Feuerwehr vom Platz. Diese besiegte die Zainemacher nach einem packenden Elfmeterkrimi mit 8:7 Toren. Den dritten Platz erkämpften sich die Motorradfreunde.

Am Samstag hatten die Jugendlichem vom FCA und vom befreundeten FC Obertsrot ihre Auftritte. Die jungen Fußballer des Bergdorfs waren auch am Sonntagnachmittag noch mal aktiv und sorgten mit viel Einsatz beim Spiel gegen den SV Forbach für einen bemerkenswerten 5:0-Sieg.

Großer Publikumsresonanz erfreut sich seit einigen Jahren auch der Damenfußball. Ein sehr unterhaltsames Match lieferten sich die Frauenmannschaften der Brunnberghexen und der Wilden Weiber. Kaum auf dem Platz, nahm das Spiel richtig Fahrt auf. Nach nur wenigen Minuten schoss Sina Weiler die Hexen in Führung. Torfrau Sarah Riedinger (Wilde Weiber) hatte nicht den Hauch einer Chance. Das 2:0 ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten.

Mit einem verwandelten Elfmeter konnten sich die Wilden Weiber noch einmal ins Spiel bringen und auf 1:2 verkürzen. Am Sieg der Brunnberghexen konnten sie trotz ihres großen Einsatzes aber nichts mehr ändern.

An allen drei Abenden war das große Festzelt gut besucht. Am Samstag sorgte ein fröhlicher Geschlechter-Wettkampf für Gaudi. Unter anderem hatten sich die Frauen (wie auch die Männermannschaft) im Maßkrugstemmen, Nageln und Scheibensägen zu beweisen. Ein Wettbewerbsgewinner konnte nicht ermittelt werden, unentschieden lautete hernach das Urteil der Jury. Den Mittagstisch am Sonntag umrahmte der Musikverein "Orgelfels" musikalisch.