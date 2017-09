352,6 Watt in die Pedale getreten

Bühl



Bauernmarkt feiert Jubiläum Bühl (bor) - "Die Stadt kommt in diesem Jahr aus dem Feiern gar nicht mehr heraus", sagt Oberbürgermeister Hubert Schnurr anlässlich des runden Geburtstags des Bauernmarkts. Die 20. Auflage wird am 16. September gefeiert . 70 Aussteller haben zugesagt (Foto: Stadt).