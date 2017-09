Komplizierter Transport Gernsbach (vgk) - Einmal jährlich, immer zum Altstadtfest, rufen die Gernsbacher Murgflößer den Festbesuchern das alte Handwerk des Holzflößens in Erinnerung, das dem Murgtal zu Wohlstand verhalf. Dafür wird ein mehrteiliges Holzfloß zu Wasser gelassen, das an beiden Festtagen ein kleines Stück die Murg hinauf und wieder hinab schippert. (vgk) - Einmal jährlich, immer zum Altstadtfest, rufen die Gernsbacher Murgflößer den Festbesuchern das alte Handwerk des Holzflößens in Erinnerung, das dem Murgtal zu Wohlstand verhalf. Dafür wird ein mehrteiliges Holzfloß zu Wasser gelassen, das an beiden Festtagen ein kleines Stück die Murg hinauf und wieder hinab schippert. 1996 nahm der Verein nach einigen floßlosen Jahren die Tradition des Flößens zum Stadtfest wieder auf. Seitdem ist es eine der Attraktionen des Fests. In den zurückliegenden Wochen wurde von den Murgflößern noch einmal kräftig Hand angelegt, um das große mehrteilige Floß zu erneuern und schwimmfähig zu halten (wir berichteten). Am gestrigen Abend wurden die Floßteile mittels eines Schwerlastkrans auf einen Tieflader verladen. Es ist stets ein Großereignis für die Flößer. Rund zwei Stunden dauert das Verladen am Lagerplatz beim Sportplatz des FC Gernsbach und die - von der Polizei begleitete - Fahrt bis an die Stelle in der Igelbachstraße, an der die Floßteile zu Wasser gelassen werden. Danach wird das Gefährt auf die linke Murgseite an die Anlegestelle gestakt, wo die finalen Aufbauarbeiten erledigt werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Ein Leben ohne Handy Gernsbach (red) - Man steigt in einen Bus ein und sieht eine Gruppe von Jugendlichen, die alle in ihr Handy (Symbolfoto: dpa) vertieft sind und kaum miteinander kommunizieren - ein Beispiel aus dem Alltag, das sicherlich jeder kennt. Für viele Menschen ist das eigene Handy scheinbar sehr wichtig. Aber warum? » Weitersagen (red) - Man steigt in einen Bus ein und sieht eine Gruppe von Jugendlichen, die alle in ihr Handy (Symbolfoto: dpa) vertieft sind und kaum miteinander kommunizieren - ein Beispiel aus dem Alltag, das sicherlich jeder kennt. Für viele Menschen ist das eigene Handy scheinbar sehr wichtig. Aber warum? » - Mehr