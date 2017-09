Größte Neuerung hängt unter der Decke

Rastatt

Rastatt

Weniger Gäste in Freibädern Rastatt (sawe) - Weniger Besucher als im Vorjahr haben bisher die Freibäder in Rastatt, Kuppenheim, Durmersheim und Malsch genutzt. Dies zeichnet sich bereits kurz vor Ende der Saison ab. In allen vier Bädern war der 28. Mai der Spitzentag mit den meisten Gästen (Foto: fuv).

Baden-Baden

Baden-Baden

Feierlaune ist ungebrochen Baden-Baden (co) - Diesmal war das Wetter während des Kurpark-Meetings (Foto: co) für Überraschungen gut. Vom Cocktailkleid bis zur Übergangsjacke musste alles aufgeboten werden. Das tat jedoch der Feierlaue an diesem letzten Festwochenende mit Feuerwerk keinen Abbruch.