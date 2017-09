Historischer Rundweg durch Weisenbach geplant

Weisenbach (red) - Beim bundesweiten Tag des offenen Denkmals beteiligt sich am kommenden Sonntag, 10. September, auch der Heimatpflegeverein Weisenbach. Er lädt zum traditionellen Kelterhock in die ehemalige Zehntscheune ein. Die Zehntscheune wurde im Jahr 1792 als herrschaftlicher Fruchtspeicher gebaut und kann in diesem Jahr auf das 225-jährige Bestehen mit einer wechselvollen Geschichte zurückblicken, heißt es in der Ankündigung: Damit passe die Zehntscheune bestens zum diesjährigen Motto des Denkmaltags: "Macht und Pracht". Ab 11 Uhr wird in Weisenbach zum Frühschoppen, später zum Mittagstisch sowie zur Kaffee- und vor allem zur Vesperzeit zu einem gemütlichen Hock in historischem Ambiente eingeladen. Alleinunterhalter Peter Faißt aus Baiersbronn sorgt ab 17 Uhr für stimmungsvolle Musik. Im Rahmen einer Ausstellung werden in der Heimatstube Kurzbeschreibungen über historische Gebäude in Weisenbach und Au gezeigt. Der Heimatpflegeverein plant in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Beschilderung dieser Gebäude und möchte zukünftig zu Führungen auf einem "Historischen Weisenbacher Rundweg" einladen.