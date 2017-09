Aktmalerei setzt "schöpferisches Adrenalin" frei Von Margrit Haller-Reif Gaggenau - Entspannte Mienen, angeregter Austausch, schöpferische Kreativität, soweit das Auge reicht. Die zahlreichen Exponate aus unterschiedlichen Malmaterialien, vielfach Acrylfarben, auf den Staffeleien verfügen über eine eigene Bildsprache. Es sind Aktstudien von in Ruheposen verharrenden Körpern, von zu erahnenden Körperbewegungen, in erdigen Brauntönen, eingebettet in die Farben der Natur. Körper im Wechselspiel von Licht und Schatten. Der Malersaal der Landesakademie Schloss Rotenfels bedeutet für die zehn Teilnehmer des Workshops Akt/Halbakt "mehr Ruhe und eine gewisse Geborgenheit". Hier sind sie ein, zwei Tage vor dem Ende des Workshops witterungsbedingt eingezogen. Auch eine sehr schöne Erfahrung, sind sie sich mit ihrem Kursleiter Mark Krause einig, aber dennoch eine gänzlich andere als jene draußen unter freiem Himmel. Die ersten Tage hat die Gruppe "bei herrlichstem Wetter und besten Rotenfelser Temperaturen" im Schlossgarten verbracht. Das habe die Stimmung der Bilder enorm verändert und intensiviert und kam für alle einer besonderen Herausforderung gleich. "Die Sonne wandert und verändert ständig ihre Position, Licht und Schatten spielen da ihr eigenes Spiel", haben die Workshop-Teilnehmer erfahren. "Das fordert, man ist dem Malprozess auf eine unerwartete Weise ausgesetzt." Und man brauche Geduld, viel Geduld. Weil die Atmosphäre eines Bildes aufgrund der sich verändernden Lichtverhältnisse oft nicht vollständig eingefangen werden kann. Und dann der nächste Tag abgewartet werden muss, in der Hoffnung auf dieselben Lichtverhältnisse. "Situation und Stimmung wechseln innerhalb von 15 Minuten", weiß Mark Krause als renommierter und erfahrener Live-Maler bei Konzerten, etwa der Südwestdeutschen Philharmonie. Zu deren Konzert entstand 2016 das Live-Gemälde "Konstanzer Tagungstradition", das als Kunst am Bau Teil des Bodenseeforums Konstanz werden wird. "Von wegen 15 Minuten", spielt Anne Käßbohrer aus Ulm lachend die Empörte, "gefühlt sind das nicht einmal fünf Minuten." Kursleiter Krause dagegen verweist auf die "norme Sehschulung", die mit dem Malen und Zeichnen im Freien einhergeht: "Ihr nähert euch so der Sehweise der Impressionisten, lernt diese verstehen, auch durch die Spuren schöpferischen Adrenalins, das hier freigesetzt wird." Für Anne Käßbohrer wiederum zählen weitere Aspekte: "Mark ist ein richtig guter Motivator, einerseits bestärkt er einen im eigenen Tun, anderseits korrigiert er mit viel Einfühlungsvermögen und Verständnis." Die Gymnasiallehrerin für Bildende Kunst, Deutsch und Ethik hat bereits einen Schullandheimaufenthalt mit einer sechsten Klasse in der Landesakademie verbracht. Bei Mark Krause lernten die Schüler viel über Farbenherstellung und wie man mit Farben experimentiert. "Die haben damals richtig g'schafft und schwärmen noch heute von diesem Kurs." Sie selbst hat privat seit mindestens 15 Jahren nicht mehr gemalt - und lernte nun eine besondere Technik kennen, die über flächige Malerei Volumen erzielt. "Das ist so anstrengend wie herausfordernd, man kommt sich vor wie ein blutiger Anfänger." Da spüre man als Lehrerin auch einmal, wie es Schülern ergehe, und könne es danach dementsprechend umsetzen: "Man hat plötzlich einen ganz anderen Blick drauf." Arnd Cekinmez aus Rastatt betrachtet den Kurs als Herausforderung und Training zugleich. "Hier kann man sehr intensiv in ein Thema eintauchen", diese Erfahrung nimmt der Druckingenieur im Marktmanagement mit nach Hause." Und: "Der Alltag bleibt draußen vor der Tür, das tut auch richtig gut."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben