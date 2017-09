Vielfalt der Backwaren

Auf einem Tisch an der Stirnseite der Halle lagen Berge von Brötchen, daneben zahlreiche Brotlaibe, mit Vollkorn oder Blüten gebacken. Ein Teil der Backwaren wurde vom Bäckermeister und Innungsobermeister der Bäckerinnung Bühl, Baden-Baden, Murgtal Oliver Braun verschenkt. Eine PR-Aktion der Bank, mag sich so mancher gedacht haben, wäre da nicht Karl-Ernst Schmalz, Bäckermeister und unabhängiger Brotprüfer des Deutschen Bäckerhandwerks, gewesen.

Das Institut für Qualitätssicherung, IQ Back, dem er und zwei weitere Kollegen angehören, lädt regelmäßig alle Innungsbetriebe in Deutschland zur Brotprüfung ein. Sie dient vor allem der Qualitätssicherung und -steigerung von Brot und Brötchen. Geprüft wird nach den Richtlinien der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG). Eine Rolle während des Prüfvorgangs spielen Oberfläche, Krusteneigenschaft, Krumenbildung, Lockerung, Struktur und Elastizität, ebenso wie Geruch und Geschmack. "Es ist eine rein sensorische Prüfung", erläuterte Schmalz.

In diesem Jahr beteiligten sich fünf Innungsbetriebe aus dem Murgtal an der Überprüfung ihrer handwerklich hergestellten Produkte. Das ist ein Betrieb weniger als noch im letzten Jahr, das liege jedoch daran, dass viele Bäcker jetzt noch in den Ferien weilen, meint Braun und verweist darauf, dass der Kern der Teilnehmer seit den 1970er Jahren regelmäßig das Prüfungsangebot wahrnimmt. Die Ferienzeit wird auch dafür verantwortlich gemacht, dass in diesem Jahr in Baden-Baden keine Brotprüfung stattfand.

Seit mehr als 40 Jahren gibt es die freiwillige Selbstkontrolle. Ins Leben gerufen wurden sie vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Insgesamt hatte Schmalz gestern Morgen 27 verschiedene Brote und 25 Brötchen der unterschiedlichsten Sorten zu bewerten. Mit der Öffentlichkeit habe er keine Probleme. "Wir wollen den Verbrauchern ja die Vielfalt der Backwaren zeigen. Jedes Brot oder Brötchen sieht anders aus", meinte Schmalz. Die Vergabe der Medaillen in Gold, Silber und Bronze erfolgt zeitnah nach Auswertung der Prüfungsprotokolle.