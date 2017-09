Großer Jahrgang auf dem Großenberg

Gernsbach - Sechs Wochen früher als sonst hat Rainer Iselin enorm viel zu tun oberhalb der Hänge von Staufenberg. "Die Vegetation hat sich total verändert. Den Grauburgunder bekommen wir so früh wie nie. Das gilt aber auch für den Riesling", stellt der Gernsbacher Winzer fest und schneidet weiter Reben ab. "Normalerweise fange ich mit der Lese Ende September, manchmal auch erst Mitte Oktober an, jetzt schon Ende August", ist der Klimawandel auch längst bei ihm auf dem Großenberg angelangt.

Das ist jedoch heuer kein Problem - Hauptsache, dem seit August 1977 bestehenden Weingut ergeht es nicht so schlimm wie im Vorjahr, als Unwetter und Pilzbefall die Ernte erheblich dezimierten. Als "Reaktion der Pflanze gibt es jetzt den verstärkten Fruchtansatz", erläutert Iselin dem Laien die sogenannte Alternanz, "im einen Jahr hat man nix, weil viel in den Triebwuchs geht - im zweiten Jahr geht alles in der Pflanze in die Frucht". Deshalb profitiert das Weingut nach dem Katastrophenjahr immerhin diesmal durch eine "gute Menge". Iselin erwartet auf den fünf Hektar über Staufenberg einen Ertrag von rund 20000 Litern.

"Wir haben große, saftige Früchte", zeigt der Winzer mit dem markanten grauen Schnauzbart seine Trauben her und prophezeit, "das wird ein leichter, fruchtiger Wein, den viele sehr gerne mögen". Ob sich gar ein großer Wein mit 120 Grad Oechsle wie 2015 ankündigt, vermag der 61-Jährige noch nicht zu prognostizieren. Aktuell sei er mit 80 Grad Oechsle ein Stück davon entfernt - auf jeden Fall werde der "Rotwein aber auch gut". Einen kompletten Ausgleich für das schlechte Vorjahr erwartet Iselin indes nicht, denn "leichterer Wein erzielt nicht die Preise von schweren".

Unabhängig davon erhofft sich der Gernsbacher "neue Marketingchancen", nachdem er als kleines Unternehmen weder die großen Mengen für den Export oder Ketten liefern kann noch die Ressourcen besitzt, um in der Gastronomie ausreichend Fuß zu fassen. "Der Markt ist für einen wie mich hoffnungslos übersättigt", stellt Iselin nüchtern fest. Jetzt gibt er sich aber zum silbernen Jubiläum optimistisch, dass die Biozertifizierung nach exakt einem Vierteljahrhundert doch endlich Früchte trägt.

Nachdem der Winzer bereits 1000 Flaschen an die Pfarrei in Mörsch verkaufen konnte, nahm diese Woche zudem der neue Baden-Badener Gemeinderabbiner Daniel Naftoli Surovtsev den Weinberg in Augenschein. "Die jüdische Gemeinde benötigt koscheren Wein, den sie bisher aus Frankreich bezog", erzählt Iselin. In Staufenberg, wo bereits der Weinbau durch Mönche anno 1274 urkundlich erwähnt wurde, kann der Rabbiner die Ernte aber genauso "segnen und darauf achten, dass nichts Unrichtiges in den Wein kommt", erhofft sich der Winzer neue Chancen in der Nische, denn "dank der Biozertifizierung erfüllen wir automatisch viele Kriterien für koscheren Wein. Mein Alleinstellungsmerkmal bekommt plötzlich eine Eigendynamik."

"Bier Menschenwerk, Wein aber ist von Gott"

Dass mittlerweile auch Kontakte zu den Altkatholiken und der russisch-orthodoxen Kirche in Baden-Baden bestehen, freut den Unternehmer nicht allein wegen des schnöden Mammons. "Ich empfinde die biblische Verbindung als kulturelle Bereicherung", weiß Iselin, dass es in der Thora und der Bibel nur so vor Erwähnungen und Gleichnissen mit Wein, Reben und Rebstöcken wimmelt. Schließlich genoss schon vor Lebzeiten Jesu der Weinbau in Vorderasien besondere Wertschätzung. In Psalm 104,15 ist deshalb zu lesen: "Der Wein erfreut des Menschen Herz." Und Reformator Martin Luther verkündete vor knapp einem halben Jahrtausend: "Bier ist Menschenwerk, Wein aber ist von Gott."