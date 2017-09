Pro Gernsbach geht voller Motivation an die Arbeit

Rund 20 Teilnehmer wohnten der Gründungsversammlung bei, einige seien verhindert gewesen, hätten aber bereits ihre Bereitschaft erklärt, im neuen Verein mitzuwirken, teilte Dieter Köhler mit. Er gehört zu den Vertrauenspersonen der BiGG, verlas den von ihm ausgearbeiteten Satzungsentwurf und leitete die ersten Wahlen. Diese ergaben ein gleichberechtigtes Vorstandstrio bestehend Alfred Pylla (Schatzmeister), Stefan Freundel und Stefan Krieg. Als Kassenprüfer stellten sich Karl Pawlitschko und Karl-Heinz Schiller zur Verfügung.

"Als Verein können wir eher unsere Stimme erheben", begründete Freundel den Schritt ins Vereinsregister. So könne man sich breiter aufstellen, habe Zugang zu Publikationen im Stadtanzeiger und könne - sofern die angestrebte Gemeinnützigkeit anerkannt werde - auch Spendenbescheinigungen ausstellen. Zudem müsse man sich auch die Frage stellen, "was machen wir, wenn das Gift draußen ist?"

Es gebe innerhalb der BiGG so viel Fachwissen auf verschiedensten Ebenen, das man auch außerhalb des Problems Pfleiderer-Areal für die Stadtentwicklung nutzen wolle, erklärte Freundel - wenngleich es weiter primäres Ziel bleibe, das Gelände eingangs der Stadt zu dekontaminieren. Diesbezüglich fügte Stefan Krieg an, dass die Vereinsgründung nicht bedeute, dass die BiGG aufgelöst werde - die besteht weiter, bis das Ziel erreicht ist, betonte Krieg. "Wir fahren künftig zweigleisig", bestätigte Dieter Köhler. Was den Namen des neuen Vereins anbelangt, entschied sich die Gründungsversammlung für Pro Gernsbach. Das sei kurz, prägnant, positiv und einprägsam. Zur Diskussion hatten noch Lebenswertes Gernsbach und Zukunft Gernsbach gestanden.

"Ich denke, wir können echt was bewegen", blickte das neue Vorstandstrio nach vorne. Die knapp 2000 Stimmen, die man für das Bürgerbegehren gesammelt hat, "haben uns Antrieb gegeben, dieses Ziel zu erreichen", unterstrich Stefan Krieg, der sich bei den 18 Gründungsmitgliedern bedankte und seiner Hoffnung Ausdruck gab, dass die Mitgliederzahl schnell ansteigt. Die Motivation und das Streben, in und für Gernsbach mehr zu erreichen, sei groß: "Dafür brauchen wir vor allem Sie, die Bürger, um das Thema voranzubringen", betonte Krieg - insbesondere sei hier auch die junge Generation angesprochen.

Pro Gernsbach sieht sich auch als Plattform für Visionen. Das wurde bei der Gründungsversammlung deutlich. Insbesondere den Bereich vom Bahnhof bis zur Murginsel hatten die Mitglieder zunächst im Blick. So äußerte man den Wunschtraum, das Pfleiderer-Areal nicht zu verbauen, sondern in einen Park umzuwandeln, in ein Schmuckstück, das sich durchzieht über den Katz'schen Garten und die künftig zur Murg hin geöffnete Igelbachstraße bis zur Murginsel. Die Gartenschau in Bad Herrenalb habe gezeigt, welch große Anziehungskraft von naturnah gestalteten Städten und Gemeinden ausgehe.

Pro Gernsbach werde nun seine Gründung beim Vereinsregister im Amtsgericht Mannheim einreichen und die Gemeinnützigkeit beantragen. Danach werde zur nächsten Mitgliederversammlung eingeladen.