Über 200 Jahre Handwerkstradition in der Wagnerei

Als der "Wagner und Taglöhner" Johann Georg Krieg (1728-1777) aus dem Elzachtal starb, hinterließ er seinen ältesten Sohn Johann Franz (genannt "Franzjörg", 1762- 1828) in einem Alter, in dem dieser keine Chance sah, den schlecht funktionierenden väterlichen Betrieb auf Erfolgskurs zu bringen. Er ging auf Wanderschaft und lernte in Burbach eine Wagnerstochter kennen, die 1797 von ihm schwanger wurde. Sie fanden in Rotenfels ein Hinterhofgrundstück, heirateten dort und gründeten unter sehr schwierigen Bedingungen eine eigene Wagnerei, womit das Wagnergeschlecht Krieg in Rotenfels begründet wurde.

Zur Zeit der Fertigstellung der Murgtalbahn 1862 an der Grundstücksgrenze war schon die nächste Wagnergeneration in diesem Hinterhof unter der Konkurrenz mit fast zehn weiteren Wagnereien im Ort an der Arbeit. Sie waren so fleißig und so erfolgreich, dass weitere Generationen im Jahr 1898 als einzige Wagnerei in Rotenfels ein eigenes alleinstehendes Gebäude errichten konnten.

Dieses Gebäude ist heute noch weitgehend original erhalten. Heinrich Krieg, der letzte Wagner dieser Wagnerdynastie, arbeitete in der fünften Generation bis Mitte der 60er Jahre hauptberuflich und danach bis zu seinem Tod im Jahr 2002 hobbymäßig in dieser Werkstatt. Diese enthält sowohl die Werkzeuge aus der Zeit der vormaschinellen Produktion aus über 200 Jahren Familien- und Handwerksgeschichte als auch die erste Maschinengeneration aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, der Zeit der Elektrifizierung des Murgtals. Alle moderneren Entwicklungen, die erst nach dem Aussterben dieses wichtigen Berufes aus dem Bild eines bäuerlich orientierten Dorfes stammen, blieben draußen.

Am Sonntag ist von 10 bis 19 Uhr Gelegenheit, im Rahmen des Tags des Offenen Denkmals einen Blick in eine Zeit zu werfen, die für die Handy-Generation unvorstellbar ist. Franzjörg Krieg, der Sohn des letzten Wagners im deutschen Südwesten, führt kompetent durch das ungewöhnlich komplett erhaltene Ensemble in der Eisenbahnstraße. Es ist auch möglich, eine Erfrischung oder eine Mahlzeit bei der Wagnerei einzuplanen - für Bewirtung ist gesorgt, sowohl im Freien als auch im Zelt.

Die Homepage der Wagnerei ist unter wagnerei.franzjoerg.de (ohne www. davor) im Internet erreichbar.