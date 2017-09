Millionen-Teststrecke: B 462 mutiert 2020 zum "eWay"

Murgtal - Jetzt herrscht Gewissheit: Die B462 soll auf einem Teilstück zwischen Kuppenheim und Obertsrot zur Pilotstrecke für Oberleitungs-Lkw werden. Nachdem das BT bereits Mitte August über die Pläne berichtet hatte, bestätigte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) diese nun. Das Projekt in zweistelliger Millionen-Höhe erhielt diese Woche den Segen aus Berlin. Die Bundesregierung fördert den Feldversuch "eWayBW" - konkrete Summen und Daten sollen aber erst am Montag bekanntgegeben werden.

Dann kommt es in Kuppenheim zur Übergabe des Förderbescheids: Bürgermeister Karsten Mußler freut sich um 12 Uhr bei der Spedition Fahrner auf das Schaulaufen der Politprominenz. Rechtzeitig vor der Bundestagswahl überreicht Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) den Bewilligungsbescheid an Hermann. Auf dem Betriebshof der Spedition Fahrner in der Fritz-Minhardt-Straße ist auch ein Hybrid-Oberleitungs-Lkw (HO-Lkw) zu beäugen.

Mußler steht dem Projekt positiv gegenüber, auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt niemand "abschätzen" könne, wohin die Reise mit der "Mobilität geht und welche Technik sich durchsetzt. Logistik ist aber kein Selbstzweck, weil jeder Bürger auch gut gefüllte Regale in allen Lebensbereichen wünscht". Der Verbraucher dürfe sich daher nicht beklagen, "wenn der Verkehr zunimmt. Er ist selbst schuld", befindet das Stadtoberhaupt und sieht die Aufgabe der Politik darin, "erfolgversprechende Möglichkeiten" auszuloten. Dank der "leisen Hybrid-Fahrzeuge und bei Verwendung von grünem Strom" könne das Pilotprojekt diese Anforderungen erfüllen.

Die Gernsbacher Landtagsabgeordnete Sylvia Felder (CDU), die sich wie die "bisher nicht eingebundenen Kommunen" überrollt sieht von der "zeitnahen Realisierung der Teststrecke", assistiert: "Es gilt grundsätzlich in den nächsten Jahren, Themen der E-Mobilität zu unterstützen und auszubauen."

Das Murgtal ist aus zweierlei Gründen als Teststrecke interessant: Zum einen sind in dem schmalen Tal die Möglichkeiten zusätzlicher Logistik begrenzt und neue Ideen gefragt. Zum anderen benötigen vor allem die Papier-Fabriken regelmäßige Lieferungen. Das sehen Fachleute als einen wesentlichen Aspekt für einen Praxistest.

Die Hybrid-Oberleitungs-Lkw, die fern der Pilotstrecke auch konventionell von Dieselmotoren oder durch Batterien angetrieben werden können, erfordern Stromleitungsmasten. Nach ersten BT-Informationen soll die Teilstrecke damit ab 2018 zugepflastert werden, damit die "Brummis" die B462 in diesem Bereich ausschließlich im Elektrobetrieb entlanggleiten können. Felder mahnt deshalb aber schon jetzt an, "dass die Stromtrassen, Kabel und Masten bei einem Scheitern oder einer Beendigung des Versuchs auch wieder abgebaut werden." Zudem sei bereits die Errichtung der aufwendigen Infrastruktur "kritisch". Das zeigten sämtliche Baumaßnahmen auf der B462, der "Verkehrs-Schlagader des Murgtals".

Das Projekt "eWayBW" ist in Baden-Württemberg einmalig. Bundesweit gibt es jedoch Vorbilder auf Autobahnen: In Schleswig-Holstein soll bis Ende 2018 eine Teststrecke für Elektro-Lkw auf einem etwa sechs Kilometer langen Teilstück der A1 zwischen Reinfeld und Lübeck entstehen. Der Bund fördert das Projekt mit 14 Millionen Euro. 600000 Euro mehr gibt er für den Abschnitt auf der A5 in Hessen in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Mußler weiß zudem von vergleichbaren Projekten in den USA und in Schweden. Die emissionsarmen Elektro-Lkw sollen einen Wirkungsgrad von etwa 80 Prozent haben und damit ungefähr doppelt so effizient wie ein herkömmlicher Lkw sein.