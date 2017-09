Von Kairo nach Gaggenau

Gaggenau - Er ist weit gereist, hat aber seine Heimat nie aus den Augen verloren. Seit 1. August ist Andreas Heitz neuer Direktor des Gaggenauer Goethe-Gymnasiums. Damit endet ein Jahr provisorische Leitung unter Peter Spranz. Zuvor war Dr. Roland Purkl viele Jahre Chef am "Goethe".

Heitz bringt viel Auslandserfahrung mit. Der heute 57-Jährige war zuletzt vier Jahre an der Deutschen Schule der Borromäerinnen in Kairo stellvertretender Leiter. Die Schule befindet sich mitten in Kairo, direkt neben dem Innenministerium. "Eigentlich wollte ich in diese Gegend nicht, sondern wieder nach Südamerika", berichtet Heitz. Von 2000 bis 2008 unterrichtete er nämlich am Colegio Goethe Buenos Aires. Es kam aber ein "sehr nettes Anschreiben" vom Schulleiter aus Kairo. Es unterschied sich deutlich von anderen Schriftstücken. "Ich habe es nicht bereut", blickt er zurück. Nach vier Jahren sei er schweren Herzens gegangen - und das, obwohl Kairo so gut wie keine Grünflächen gab, rund um die Schule Panzer und jede Menge Soldaten standen ("Die Schule war das bestbewachte und sicherste Gebäude in Kairo"). In der Millionenstadt hörte er von der freien Stelle am Goethe-Gymnasium in Gaggenau. "Ich habe eine lange Karriere im Schuldienst hinter mir und wollte jetzt Schulleiter werden."

Nach Rücksprache mi dem Regierungspräsidium Karlsruhe stellte sich Andreas Heitz nach Ostern der Schulkonferenz und dem Gemeinderat vor. Er ist verheiratet und wohnt in Rheinstetten-Mörsch, wo er auch aufgewachsen ist und am dortigen Walahfrid-Strabo-Gymnasium das Abitur ablegte. Auch unterrichtete er an diesem Gymnasium von 2008 bis 2013 als Oberstudiendirektor. Dort war er als "Oberstudienrat mit Sonderaufgaben" in die Leitung und Organisation mit eingebunden. Studiert hat er Lehramt für Mathematik und Physik in Karlsruhe. Ob er nach Gaggenau ziehen wird, "das wird sich zeigen". Er und seine Frau könnten es sich vorstellen, zumal es eine "sehr schöne Gegend ist".

Andreas Heitz sieht heute nicht die klassische Trennung zwischen Leiter und seinem Stellvertreter Bernhard Krabbe. "Ich kann nicht alles selbst machen, will aber informiert sein", betont er. Gemeinsam mit Krabbe und den Abteilungsleitern Claudia Dettweiler, Dr. Klaus Moser und Ginette Meitz (die vierte Abteilungsleiterstelle wird voraussichtlich in diesem Monat noch besetzt) treffe er sich wöchentlich. Erörtert werden Fragen wie "Wo wollen wir hin?", aber auch aktuelle Themen und Probleme. "Teamarbeit ist mir ganz wichtig", unterstreicht der Direktor. Positiv hebt er auch hervor, dass es am Goethe-Gymnasium viele junge und engagierte Kollegen gebe. "Die jungen scharren mit den Hufen und wollen sich einbringen", schildert er die Situation. Auch gestalterisch wollten sie mitwirken. "Schule ist heute mehr als Unterricht, aber Unterricht ist das Essenzielle", sagt Heitz. In allererster Linie sei es seine Aufgabe, für die Lehrer die Voraussetzungen zu schaffen, dass sie guten Unterricht geben können. Das beinhalte auch Aspekte der Schulentwicklung.

Im kommenden Schuljahr werden am Goethe-Gymnasium (Stand gestern) 953 Schüler von 85 Lehrern unterrichtet. Darunter sind 135 Fünftklässler in fünf Klassen.

Im Moment haben noch Handwerker das Sagen im Goethe-Gymnasium. Das Gebäude kann nur über den seitlichen Erweiterungsbau betreten werden. In mehreren Gebäudeteilen werden Brandschutzmaßnahmen umgesetzt, erklärt Heitz. Laut Hochbauamt der Stadt soll sich die Schule zum Schuljahresbeginn am kommenden Montag in einem "voll funktionsfähigen Zustand" befinden. Restarbeiten sollen in den Herbstferien ausgeführt werden. Der Schulbetrieb sei "absolut nicht beeinträchtigt".

Mit seinem Vorgänger Peter Spranz habe Heitz bereits diverse Gespräche geführt. In zwei Wochen werde er sich mit Dr. Roland Purkl zu einem Gedankenaustausch treffen.