Weisenbacher Rosé ab 2018

Weisenbach - Wenn in der kommenden Woche die Lese im Weinberg Kapf beginnt, wird sie unter einem neuen Betriebsleiter vonstattengehen: Sven Nieger, ein junger, aufstrebender Winzer aus Varnhalt, hat diese Aufgabe von Jacob Dujin übernommen, der altersbedingt etwas kürzertreten will und seine erfolgreiche Arbeit in Weisenbach nach gut acht Jahren beendet hat. "Ich bin froh, so einen jungen Kellermeister mit internationalem Renommee gefunden zu haben", freut sich Weinbergbesitzer Gerhard Strobel über die Nachfolgeregelung.

Nieger hat sich vor vier Jahren mit seinen ersten Parzellen im Baden-Badener Rebland selbstständig gemacht und hat einen Start "von null auf 100" hingelegt, wie er selber sagt. Inzwischen bewirtschaftet der 35-Jährige 8,5 Hektar Rebfläche in Varnhalt, jetzt sind die rund 2,5 in Weisenbach hinzugekommen. "Die werden von mir genauso gehegt und gepflegt", verspricht der Diplom-Ingenieur für Weinbau und Oenologie (Kellerwirtschaft). Zumal es sich beim Weinberg Kapf um eine sogenannte Einzellage handelt, wie Gerhard Strobel unterstreicht: "Etwas ganz Besonderes."

Das bestätigt sein neuer Winzer: "Den Weinberg hier fand ich gleich super interessant, da musste ich nicht lange überlegen." Die Lage in Weisenbach zeichne sich durch ein im Vergleich zum Rebland kühleres Klima und einen sehr guten Boden mit einem hohen Granit-Anteil aus, zudem ist der Weinberg Kapf nach Süden ausgerichtet.

Optimale Bedingungen also für einen weiteren Spitzenwein. Denn nur solche kommen bei dem jungen Mann, der aus Ötigheim stammt, in die Fässer: In kürzester Zeit habe sich Nieger einen Namen in der Spitzengastronomie gemacht, beliefert unter anderem die Sterne-Häuser Dollenberg, Sackmann und Bareiss. Künftig soll dort genauso Weisenbacher Wein eingeschenkt werden wie in Japan und der Schweiz, wohin Nieger bereits seinen Rebensaft liefert, oder gar in China, wohin ebenfalls Kontakte des 35-jährigen Winzers bestehen.

Weinlese: Start in der kommenden Woche

Die Trauben des aktuellen Jahrgangs kommen in die neue Kellerei des Weinguts Sven Nieger, die gerade in Steinbach fertiggestellt und im September in Betrieb genommen wird. Dort kommt also ab sofort auch der Weißburgunder/ Chardonnay, Spätburgunder (Pinot Noir) und der Merlot aus Weisenbach in die Fässer. Aus der Spätburgundertraube, die im Kapf wächst, soll zudem ab 2018 ein Weisenbacher Rosé das Sortiment erweitern, kündigt Sven Nieger an.

"Der eigene Weisenbacher Wein macht uns Stolz, das ist auch eine tolle Sache für die Bürger", freut sich Bürgermeister Toni Huber über die Entwicklung. Die Gemeinde sei damals ein gewisses Risiko eingegangen, als sie begonnen hat, die etwa 130 Grundstücke von rund 160 Eigentümern zu erwerben, um die alte Weinbautradition in Weisenbach wiederzubeleben. Das alles wurde dann von Gerhard Strobel übernommen und in mühsamer, teils mit großen Hindernissen verbundener Arbeit zu einem echten Aushängeschild Weisenbachs weiterentwickelt. "Als Gemeinde identifizieren wir uns damit", betonen Huber und Strobel im BT-Gespräch.

Voraussichtlich in der kommenden Woche startet die Weinlese im Kapf, bei der Nieger von Saisonarbeitern und von der Familie unterstützt wird. Für Ausbau, Anbau und Vermarktung seines Weinguts zeichnet der junge Winzer alleine verantwortlich. Und er kann bereits auf beachtliche Erfolge und Auszeichnungen von anerkannten Weinkritikern verweisen.

Nach dem Studium an der Hochschule Geisenheim (Wiesbaden) hat Nieger in Österreich und Neuseeland erste berufliche Erfahrungen gesammelt und sich orientiert. Es folgten diverse Praktika - unter anderem im Weingut Schloss Eberstein - sowie Anstellungen in der Pfalz und im Weingut Schloss Neuweier. "Je weniger man am Wein rumbastelt, desto mehr Aroma bleibt dem Wein erhalten." Getreu diesem Motto verzichtet Nieger weitgehend auf Spritzmittel wie Herbizide. Diese seien nicht nötig für guten Wein, wie die Bewertungen seiner Erzeugnisse im renommierten Weinführer von Robert Parker belegen, in dem Niegers Weine regelmäßig mit mehr als 90 Punkten abschneiden.

www.sven-nieger.de