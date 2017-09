Noch sind nicht alle freien Stellen besetzt

Gaggenau

Andreas Heitz Goethe-Direktor Gaggenau (uj) - Er ist weit gereist, unterrichtete unter anderem in Buenos Aires und in Kairo. Seit 1. August ist Andreas Heitz (Foto links) neuer Direktor des Goethe-Gymnasiums. Er stammt aus Rheinstetten-Mörsch. Unterstützt wird er von seinem Stellvertreter Bernhard Krabbe (Foto: uj).

Ottersweier

Brauchtum und Wetterregeln Ottersweier (jo) - Helmut Kopf ist wieder unter die Autoren gegangen. "Brauchtum und Wetterregeln", heißt sein neues Buch. Es handelt von den Lostagen in Süddeutschland: 39 an der Zahl, denen die Vorfahren eine besondere Aussagekraft für Wetter und Ernteaussichten nachsagten.