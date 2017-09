"Die Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource" Gaggenau (hap) - Bei den Unternehmen Dambach Werke GmbH und Swarco Traffic Systems der Swarco-Gruppe am Produktionsstandort Gaggenau erhält das Fahrrad 200 Jahre nach seiner ersten Vorstellung ab sofort eine weitere Bedeutung. Nachdem die Draisine ursprünglich ausschließlich der schnelleren Fortbewegung für Fußgänger dienen sollte, entdeckten viele Menschen das Fahrrad später auch als Sportgerät für die Freizeitbeschäftigung. Dabei stehen die Aspekte Erhaltung der Gesundheit oder in der Spitze der Leistungssport im Fokus. Beide Aspekte, kombiniert mit einem speziellen finanziellen Anreiz, bietet die Firma ab sofort mit einem Dienstrad-Leasing ihren Mitarbeitern an. (hap) - Bei den Unternehmen Dambach Werke GmbH und Swarco Traffic Systems der Swarco-Gruppe am Produktionsstandort Gaggenau erhält das Fahrrad 200 Jahre nach seiner ersten Vorstellung ab sofort eine weitere Bedeutung. Nachdem die Draisine ursprünglich ausschließlich der schnelleren Fortbewegung für Fußgänger dienen sollte, entdeckten viele Menschen das Fahrrad später auch als Sportgerät für die Freizeitbeschäftigung. Dabei stehen die Aspekte Erhaltung der Gesundheit oder in der Spitze der Leistungssport im Fokus. Beide Aspekte, kombiniert mit einem speziellen finanziellen Anreiz, bietet die Firma ab sofort mit einem Dienstrad-Leasing ihren Mitarbeitern an. Die Vorstellung des neuesten Angebots aus dem firmeninternen Gesundheitsmanagement mit dem Motto "Time4you" auf dem Parkplatz vor dem Firmengelände stieß auf großes Interesse. Viele Mitarbeiter wollten nach Schichtende nicht so schnell wie möglich nach Hause, sondern erst einmal sehen, was dort passiert. Neben einem großen Showtruck der Firma Eurorad, mit vielen unterschiedlichen Fahrrädern, hatte auch ein örtlicher Fahrradhändler eine Auswahl seines Angebots mitgebracht. Im Mittelpunkt stand aber zunächst die Vorstellung des Leasingkonzepts für die Mitarbeiter. "Die Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource", betonte der Geschäftsführer der Dambach Werke GmbH, Marcus Krämer, bei seiner Eröffnungsansprache und versprach, "wir sind dabei, einen wertschätzenden Führungsstil in unseren Unternehmen zu etablieren." Dazu gehöre die Fürsorge für die Mitarbeiter. Als finanziellen Anreiz, in Zukunft häufiger mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, bietet die Swarco-Gruppe allen Mitarbeitern die Möglichkeit, ein Dienstfahrrad zu leasen. Es kann neben den Fahrten zur Arbeit auch in der Freizeit verwendet werden. Das Fahrrad wird über Gehaltsumwandlung wie ein Firmen-Pkw mit der Ein-Prozent-Regelung des Anschaffungswertes versteuert, während die Leasingrate gleichzeitig das zu versteuernde Brutto-Einkommen verringert. Zwischen 31 und 62 Prozent der Leasingrate lässt sich je nach Steuerklasse durch die direkte Verrechnung mit dem Gehalt einsparen. Dadurch werden für Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch die zu entrichtenden Sozialabgaben geringer. Zusätzlich erhalten die Mitarbeiter der die eingesparten Sozialabgaben des Arbeitgebers in Form eines Zuschusses zur Leasingrate. Bevor sich die Mitarbeiter für eine Proberunde auf die Drahtesel schwingen durften, ermahnte sie Krämer, dass unbedingt einer der zur Verfügung stehenden Helme aufgesetzt werden soll. Besonders galt dies wegen der damit möglichen höheren Geschwindigkeit, die die begehrten E-Bikes als Tourenrad wie vor allem beim Fully-Mountainbike erreichen. Schließlich sollte das erste Angebot aus dem Gesundheitsmanagement, dem weitere folgen werden, nicht dem beabsichtigten Ziel entgegenstehen und gleich zu einer Verletzung führen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Weltenbummler zu Gast Gaggenau (red) - Reise-Vorträge, Filme, Lagerfeuer und natürlich außergewöhnliche Fahrzeuge - diese Mischung zeichnet das Weltenbummlertreffen aus. Von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juli, lädt das Unimog-Museum wieder zu der abwechslungsreichen Veranstaltung ein (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Reise-Vorträge, Filme, Lagerfeuer und natürlich außergewöhnliche Fahrzeuge - diese Mischung zeichnet das Weltenbummlertreffen aus. Von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juli, lädt das Unimog-Museum wieder zu der abwechslungsreichen Veranstaltung ein (Foto: pr). » - Mehr