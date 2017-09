Wenn Stühle erzählen könnten

Baden-Baden

Seltene Einblicke in Stiftskirche Baden-Baden (fk) - 14 Leser des Badischen Tagblatts bekamen im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" seltene und unbekannte Einblicke in das Innenleben und die Geschichte der Stiftskirche. Pfarrer Michael Teipel führte sie mehr als zwei Stunden durch das Gotteshaus (Foto: zei).

Rastatt

Arbeiten unter Hochdruck Rastatt (dm) - Die Reparaturarbeiten an der Rheintalbahn laufen unter Hochdruck: Die Betonplatte für die Wiederherstellung der Gleise sollte bis Freitag hergestellt sein, 130 Laster fuhren das Material durch Niederbühl an. Die Bahn will die Strecke am 7. Oktober öffnen (Foto: fuv).

Baden-Baden

Obstgut Leisberg öffnet Baden-Baden (red) - Anlässlich der am kommenden Sonntag anstehenden Öffnung des Obstgutes Leisberg lädt die Bürgergemeinschaft Unterbeuern in der "Obstscheune" des Guts zum Beisammensein ein. Der Haupteingang befindet sich an der Klosterwiese am Teepavillon (Foto: red).