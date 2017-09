Noch sind nicht alle freien Stellen besetzt

Bühl

OB eröffnete Zwetschgenfest Bühl (gero) - Ganz im Zeichen der Bewahrung von Traditionen sieht Oberbürgermeister Hubert Schnurr die 70. Auflage des Bühler Zwetschgenfests, das er gestern um 18 Uhr im Weindorf im Beisein der Zwetschgen- und der Weinkönigin offiziell eröffnete (Foto: Margull).

Gaggenau

Andreas Heitz Goethe-Direktor Gaggenau (uj) - Er ist weit gereist, unterrichtete unter anderem in Buenos Aires und in Kairo. Seit 1. August ist Andreas Heitz (Foto links) neuer Direktor des Goethe-Gymnasiums. Er stammt aus Rheinstetten-Mörsch. Unterstützt wird er von seinem Stellvertreter Bernhard Krabbe (Foto: uj).