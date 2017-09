Wenn Stühle erzählen könnten

Ist man nicht im Eiltempo unterwegs und aufs Schwimmen fixiert, fällt der Blick schon vor dem Betreten des Schwimmbades auf die fünf orangefarbenen Schalensitze hinter der Glasfront beim Eingang. Sie stehen in einer geschützten Ecke im überdachten Bereich des Bades bei den Tischtennisplatten. Futuristisch anmutender Sitzkomfort in Plastik mit Patina, ergonomisch geformte Kultstücke aus den 70er Jahren im Colani-Stil. Es sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Nachbildungen von Lounge-Sesseln des berühmten Produkt-Designers Luigi Colani, ein Vertreter der aerodynamischen Form und gelegentlich als der "Leonardo da Vinci des Kunststoffs" bezeichnet.

Wenn Stühle erzählen könnten, hätten diese fünf gewiss eine Menge zu berichten. Dienten sie doch Generationen von Badegästen als Entspannungs- und Rückzugsoasen. Für Hermann Buhrke sind sie "einmalig", weil untrennbar mit der Geschichte des Montana-Bades Forbach verbunden. Buhrke, Montana-Schwimmmeister bis zum Spätjahr 2006, war von Anfang an mit dabei, vom Beginn der Bauzeit bis zur Eröffnung des Bades am 15. Juni 1979: "Da kennt man jedes Kabel und jedes Rohr unter der Erde."

Paul Krey, Forbachs damaliger Bürgermeister, habe von Anfang an keine 08/15-Lösung für das künftige Freibad gewollt. Hochmodern in jenen Zeiten, mit Wärmehalle, Schwimmkanal und Fußbodenheizung, auch in den Umkleidekabinen, ausgestattet, sollte auch der Eingangsbereich attraktiv gestaltet sein. In Sachen Sitzgelegenheiten wurde Architekt Jürgen Hoffmann bei einer Pforzheimer Designerin fündig. Die fünf Stühle wurden geliefert, zu einem für damalige Zeiten höchst beachtlichen Preis. "Bürgermeister Krey atmete tief durch", erinnert sich Buhrke. Kämmerer Emil Weiler sei schlichtweg entsetzt gewesen: "Es reicht jetzt mit dem Geldausgeben!"

Gleichwohl wurde diese "verwegene" Anschaffung durchweg gelobt, sowohl von Bürgermeistern und Gemeinderäten, die sich das Forbacher Schwimmbad-Modell anschauen wollten, als auch von den Badegästen. Später platzierte Hermann Buhrke zwei der Stühle vor der Wärmehalle, denn "von da aus konnte ich alles überblicken". Die restlichen drei verblieben im Eingangsbereich des Schwimmbades. Sie sind auch nicht wenigen Müttern von inzwischen erwachsenen Kindern im Gedächtnis haften geblieben. Hatten doch ihre Kinder die knallorangenen und offensichtlich bequemen Plastiksessel zum Lieblingsplatz auserkoren.

"Die Qualität dieser für damalige Zeiten sehr teuren Stühle hat sich durchaus bezahlt gemacht, da wurden Steuergelder gut angelegt." Auch wurde er über all die Jahre des Öfteren von Badegästen und potenziellen Kaufinteressenten darauf angesprochen, ob es für die Stühle denn überhaupt noch Verwendung gäbe - "die hätten wir gerne für Zuhause ..." Aber diesbezüglich winkte Hermann Buhrke stets entschieden ab: "Die Stühle bleiben hier, sie gehören hierher und sonst nirgendwohin."