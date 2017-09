Die ersten sieben Waldhummeln "summen" bereits Von Veronika Gareus-Kugel Gaggenau - Die Natur bietet mannigfaltige Spielmöglichkeiten und genügend Raum, um Erfahrungen zu sammeln. Mit der Inbetriebnahme des Waldkindergartens Gaggenauer Waldhummeln wurde das Kinderbetreuungsangebot in der Großen Kreisstadt um eine weitere Facette erweitert. An der Willi-Echle-Hütte ist seit Samstagmorgen das Spielen im Wald offiziell gestattet. Einrichtungsträger ist die Spielwiese gGmbH. Die Idee der Waldkindergärten geht auf Ella Flatau aus dem dänischen Sölleröd zurück. Sie gründete in den 1950er Jahren den ersten Waldkindergarten, nachdem sie festgestellt hatte, dass diese Art der Betreuung - erprobt während häufiger Spaziergänge mit den eigenen Kindern und mit Nachbarskindern - bei anderen Eltern auf großes Interesse stieß. Ein Waldkindergarten hat keine Wände. Lebens- und Erfahrungsraum ist für Kinder ab drei Jahren der Wald. Dort halten sie sich den ganzen Tag im Freien auf, können Eigeninitiative ergreifen, der Fantasie und der Kreativität freien Raum lassen. Auch im Winter sind die jungen Kindergartenbesucher draußen in der Natur und freuen sich darauf, erzählt Milhail Oltei, der Leiter des Naturkindergartens Rastatt. Dort wie auch in Gaggenau stehen 20 Betreuungsplätze zur Verfügung. Die ersten sieben Waldhummeln "summen" bereits vor Ort. Die anfängliche Zurückhaltung des Septetts soll in der Zwischenzeit einer offeneren Haltung gewichen sein. "Sie lieben zwischenzeitlich die Möglichkeiten des Spielens in der Natur. Außer Gartengeräten gibt es hier kein weiteres Spielzeug", führte Kindergartenleiterin Andrea Hennersdorf aus. Im nächsten Monat werden drei weitere Kinder die Gruppe erweitern. "Es ist ein neues Angebot in der Kindergartenlandschaft von Gaggenau", legte Christof Florus, der Oberbürgermeister von Gaggenau, im Rahmen der Eröffnungsfeier dar. Ebenso dankte er dem Forst, den Eltern und dem Träger für die gute Zusammenarbeit und Mitarbeit. "Ich hoffe, dass die Kinder auf diese Weise Wald- und Naturliebhaber werden", sagte Florus. Erste Gespräche zu einem Waldkindergartenstandort gab es schon im Februar. "Der, den wir im Kopf hatten, ließ sich jedoch nicht so schnell realisieren. Denn wir wollten zum neuen Kindergartenjahr eröffnen", erzählte Florus. So fiel die Wahl auf die Willi-Echle-Hütte. Rund 10000 Euro machte der Gemeinderat für die Ertüchtigung der Forsthütte frei. Mit der installierten Photovoltaikanlage wird der Strom für die Beleuchtung erzeugt. Auch eine Komposttoilette wurde gebaut. Ein Kachelofen sorgt für die nötige Wärme, wenn es draußen im Freien dann doch einmal zu ungemütlich werden sollte. Derzeit werden vom Forst, der Spielwiese und der Stadt Alternativstandorte geprüft, die näher an der Bebauung liegen. Vom Parkplatz, wo die Kinder von ihren Erzieherinnen abgeholt werden, bis zur Hütte sind es noch rund 800 Meter. Nach eingehender Analyse werde man das Projekt erneut dem Gemeinderat vorlegen, bekräftigten Florus und Stadtkämmerer Andreas Merkel die weiteren Planungen. Alle Kinder und Eltern hieß auch Baldur Langendörfer, der Jagdpächter des Reviers, willkommen. "Sie alle sollen sich in der Willi-Echle-Hütte - bis zum Bezug des endgültigen Standorts - hier wohlfühlen und die Natur mit allen Vor- und Nachteilen kennenlernen." Zudem lobte er Merkel und Florus für die unbürokratische und schnelle Umsetzung des Projekts sowie "die Bereitschaft, an der Art der natürlichen Kindererziehung mitzuwirken". Langendörfer verschwieg nicht, anfänglich wegen des Wilds im Revier sich in Zurückhaltung geübt zu haben. Zum Schutz übergab der Jagdpächter den Erzieherinnen ein geschnitztes Holzkreuz, ein Rehbock-Gehörn aus dem Revier als Wandschmuck und ein Glas Waldhonig für den ersten Brotaufstrich. Zudem wurde von Florus und Sabine Huck eine Torte angeschnitten. Für die Geschäftsführerin der Spielwiese ist die Eröffnung des Waldkindergartens wie der 20. Geburtstag der Einrichtung 2017 ein Höhepunkt. Der Namensgeber des Waldkindergartens heißt im Übrigen Stefan Houbertz. Der Mitarbeiter der Stadt gewann den ausgelobten Wettbewerb zur Namensfindung mit "Waldhummeln".

