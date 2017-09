Die "Tour" als große Familienattraktion

Gaggenau - Kurz nach 10 Uhr standen gestern die ersten Radler auf dem Marktplatz. Ihre Blicke richteten sich nicht aus Sorge um einen Regenschauer gen Himmel, sondern in der Erwartung, dass sich die Wolken noch mehr lichten und die Sonne die Regie komplett übernimmt. Pünktlich zum Start auf die rund 15 Kilometer lange Strecke standen 120 Radler bereit und warteten auf den Schuss von Reinhard Felber, Filialbereichsdirektor beim Veranstalter Volksbank Baden-Baden Rastatt.

Unter den Radlern waren viele Familien mit Kindern, die entweder noch auf dem Rad und im Kinderanhänger transportiert wurden oder schon selbst in die Pedale traten. Mit dabei war auch Bürgermeister Michael Pfeiffer, der zwar seine Jacke abgestreift hatte, dann aber doch nicht im kurzärmligen Trikot auf die Strecke ging. Diese war wieder vom Jugendrotkreuz des DRK-Ortsvereins Gaggenau ausgewählt worden.

Sie führte bei der 32. Tour vom Marktplatz zunächst nach Rotenfels und Winkel, wo die erste Stempelstelle eingerichtet war. Nach einer Erfrischung mit isotonischen Getränken der Stadtapotheke ging es nach Oberweier und dann zur Ortseinfahrt Bischweier. Nächstes Zwischenziel war das Schloss Rotenfels mit dem Kurpark auf dem Streckenplan. Von dort kamen die Tennisplätze am Traischbachstadion an die Reihe, wo sich die zweite Stempelstelle befand. Die letzte Etappe führte dann wieder zum Ziel am Marktplatz.

Damit sich auf der fast ausschließlich auf Rad- oder Feldwegen verlaufenden Strecke niemand verfährt, hatten die 19 Helfer der Rotkreuzjugend insgesamt 80 Wegweiser aufgestellt. Im Laufe des Vormittags machten sich bis 12 Uhr etwas mehr als 500 Teilnehmer auf die familienfreundliche Strecke mit lediglich zwei geringen Steigungen und waren - unterstützt vom "Besenwagen" - kurz nach 14 Uhr wieder alle am Ziel. Dort wartete bereits Moderator Michael Kurz (alias "Monsieur Martinique"), um mit der Verlosung zu beginnen. Erwachsene hatten eine Startgebühr von zwei Euro bezahlt. Alle Teilnehmer mit abgestempelter Startkarte hatten nun die Chance, einen der zehn Preise des Volksbank-Gewinnspiels zu ergattern.

Der Hauptpreis, ein hochwertiges Mountainbike, ging an den 16-jährigen Kevin Echle. Das Wochenende im Europa-Park in Rust mit Übernachtung für zwei Personen gewann der siebenjährige Mika Gatzenmeyer. Die zwei Geschäftsanteile der Volksbank im Wert von je 200 Euro erhielt ebenfalls ein Gaggenauer mit Jan Marten (39).

Das eingenommene Startgeld wurde durch die Volksbank traditionell auf 1000 Euro aufgerundet und der Stadt Gaggenau gespendet. Daneben konnten Teilnehmer und Besucher die Bewirtung durch das DRK und "Brezels" in Anspruch nehmen oder beim ADFC ihre Fahrräder codieren lassen. Für Unterhaltung mit Kinderschminken, Tischzaubern und der Anfertigung der beliebten Ansteckbuttons war ebenfalls gesorgt.