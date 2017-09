Berühmte Sopranistin in Forbach

Murgtal/Rastatt (kv) - Mit großem Enthusiasmus kümmern sich viele Ehrenamtliche vor Ort in den Gemeinden um Flüchtlinge, die ins Murgtal gekommen sind. Eva Rigsinger vom Gaggenauer Verein Kindgenau hat zum Beispiel mit einer Gruppe junger Frauen auf dem Drahtesel die Region erkundet. Eine Ausfahrt führte eine kleine Gruppe auch zum Schloss Favorit nach Rastatt. Dort trafen die Damen auf die Opernsängerin Pervin Chakar.

Die 36-Jährige lebt und arbeitet seit kurzer Zeit in Forbach. Sie plant, nach vielen Erfolgen in Italien und ganz Europa, ihre Karriere in Deutschland fortzusetzen. Für die neue Homepage war sie mit einem Fototeam in der Region unterwegs, um schöne Plätze für die neuen Bilder auszusuchen. Bei dem Besuchsprogramm durfte natürlich auch das Schloss Favorit in Rastatt nicht fehlen, wo sie in den Abendstunden zufällig mit der Radgruppe aus Gaggenau zusammentraf. Neugierig kamen die von Eva Rigsinger betreuten jungen Frauen aus Syrien und dem Irak auf die exotische Schönheit zu. Schnell wurde klar, dass sie sich mit der Sängerin auch auf kurdisch und türkisch unterhalten können. Entsprechend freuten sie sich über das spontane Zusammentreffen und das gemeinsame Erinnerungsfoto mit der Sängerin.

"Wir waren mit dem Fahrrad schon in Michelbach und in der Altstadt von Gernsbach", erzählen die jungen Frauen. Aber sie berichten auch von ihrer Flucht über das Mittelmeer und Gewaltmärschen wegen Krieg und Verbrechen. Pervin Chakar stammt aus der Türkei und ist nach eigenem Bekunden die bekannteste Sopranistin mit kurdischen Wurzeln. Sie lebte lange Jahre in Italien und hat viele internationale Preise gewonnen. "Das Schicksal dieser jungen Frauen hat mich tief berührt, es ist schrecklich, was sie erlebt haben", erklärt sie, nachdem sich die Radfahrerinnen mit einem herzlichen "Auf bald!" winkend verabschiedeten. "Ich habe größte Hochachtung vor der Arbeit der Menschen, die sich um die Integration der Flüchtlinge kümmern."