Eine Vernissage, die aus dem Rahmen fällt

Aber auch in anderer Hinsicht war die Ausstellungseröffnung "Licht + Konturen" ungewöhnlicher Natur. Zum letzten Mal wurde das Vernissagen-Publikum von Bürgermeister Dieter Knittel begrüßt, dessen Amtszeit in Kürze endet. Er nutzte deshalb auch die Gelegenheit, sich bei den Personen zu bedanken, die in den vergangenen Jahrzehnten die unterschiedlichsten Kunstschaffenden ins Rathaus holten, wie Sven Missal, in dessen Ressort die Ausstellungen fielen. Auch für ihn war es die letzte Vernissage. Gleichfalls bedankte sich Knittel bei den Ensembles der Musikschule Murgtal, die über die Jahre hinweg die Ausstellungseröffnungen mit Musik begleiteten. Am Sonntag musizierten für die Ausstellungs-Gäste die Violinisten Ulrike Merz und Werner Roth sowie Pianist Klaus-Martin Kühn.

Seit November 2016 fungiert Rita Burster, sie ist beruflich als Galeristin in Karlsruhe und Berlin tätig, als Vorsitzende und Kuratorin des "Kunstwegs am Reichenbach". Deren Dankesworte galten zunächst Bürgermeister Dieter Knittel, dem Gemeinderat, dem Bauhof und dem Naturschutzbeauftragten, "die den Kunstweg seit der ersten Stunde mit unterstützen".

Auf neue Kunstwerke im Reichenbach wurde in diesem Jahr aus Zeitgründen verzichtet. Stattdessen lobte der Verein einen Fotowettbewerb für Profi- und Hobbyfotografen aus, um damit den Kunstweg noch bekannter zu machen. Die Vorgaben: Die Fotografien hatten an dem mit den vielen Kunstwerken gesäumten Weg im Reichenbachtal zu entstehen. Die Ausarbeitung musste in Schwarz und Weiß erfolgen. Im Rahmen einer Sonderführung standen später deshalb weniger die Kunstwerke als vielmehr die Natur, die Fotografie und die Bildtechniken im Vordergrund.

Schwarz-weiß zu fotografieren stellt die ursprünglichste Form des Genres dar. Dennoch handelt es sich bei dem Verzicht auf Farbe keineswegs um eine Reduktion, sondern die Erweiterung um die Komponente Kreativität.

Das gänzliche Fehlen von Farbe erfordert das Spiel mit Licht und Schatten, Konturen, Strukturen, Linien und Perspektiven. Alles kann das Bild beeinflussen. "Schwarz ist physikalisch gesehen zunächst die Abwesenheit von Licht", erklärte Burster, die in die Bildwerke einführte. Doch zwischen Schwarz und Weiß gibt es noch ganz viele Nuancen. Es gibt spezielle Stimmungen, die sich in der Natur damit ganz besonders einfangen lassen.

Am besten gelang dies Sandra Granek aus Baden-Baden. Die Jury wählte ihr Heu-Hütten-Motiv auf den dritten Platz, belohnt mit einem Kunstwerk der Künstlerin Ulrike Michaelis. Insbesondere die Holzstruktur, die auf dem Foto wunderbar sichtbar wird, gab den Ausschlag. "Aktuell werden drei Hütten mit Kunst bespielt", sagte Burster im Rahmen der Preisverleihung. Über den zweiten Preis, einen Gutschein von Schloss Eberstein, durfte sich der elfjährige Tim Sieverding aus Gernsbach freuen. Er überzeugte die Jurymitglieder mit seiner besonderen Gewichtung, der von ihm fotografierten Edelstahlskulptur des Künstlers Klaus Gündchen aus Karlsruhe.

Der Sieger des Wettbewerbs heißt Edgar Ell und kommt ebenfalls aus Baden-Baden. Seine Bilder sind etwas Besonderes. An Parkinson erkrankt, setzt der Künstler den die Krankheit begleitenden Tremor in Bildsprache um. Seine Figuren verwischen, werden aus dem Umfeld herausgeschält und gehören doch zusammen, das beeindruckte die Jury. Als Auszeichnung erhielt er einen Designer-Stuhl von Vitra.