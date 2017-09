Fingerzeig in die automobile Zukunft

Murgtal - "Die Strecke stellt eine große Chance dar, den längst fälligen Wandel im Transportbereich zu vollziehen." Diese Motivation war es, die Dieter Fahrner im Frühjahr 2017 dazu veranlasst hat, selbst aktiv zu werden. Er schlug dem Land Baden-Württemberg vor, auf der B462 von Kuppenheim nach Obertsrot eine Versuchsstrecke für Oberleitungs-Lkw einzurichten. Mit Erfolg: Gestern kam Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) auf das Werksgelände der Spedition Fahrner nach Kuppenheim und überreichte den Förderbescheid über 16,8 Millionen Euro.

Die restlichen 800000 Euro für die insgesamt 17,6 Millionen Euro teure Herstellung der Oberleitungsinfrastruktur entlang der 18,3 Kilometer langen Strecke bringt das Land Baden-Württemberg ein. "Elektrisch betriebene Lkw sind eine weitere Möglichkeit, den Gütertransport klimafreundlicher und umweltschonend zu gestalten", erklärte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne): "Die Landesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, dass Baden-Württemberg zu einem Wegbereiter einer nachhaltigeren und modernen Mobilität der Zukunft wird. Das breite Interesse und die Bereitschaft zur Mitwirkung an unserem Feldversuch zeigen eine Aufbruchstimmung, die wir gerne nutzen möchten, den Straßengüterverkehr umweltverträglicher zu machen."

Der Minister verwies darauf, dass es gerade im Murgtal interessante Querverbindungen zur langen Tradition des Landes Baden-Württemberg als Wiege des Automobilbaus gebe: So führt die Pilotstrecke am Daimler-Werk in Gaggenau vorbei, in dem ab 1895 das erste Serienauto der Welt produziert wurde und das das älteste Automobilwerk der Welt ist: "Vor diesem Hintergrund darf eWayBW umso mehr als Fingerzeig in die automobile Zukunft verstanden werden."

Barbara Hendricks stimmte zu: "Das Konzept für den Feldversuch überzeugt auf ganzer Linie." Auf der Pilotstrecke werden jährlich mehr als 500000 Tonnen Papier und Pappe im 24-Stunden-Betrieb sieben Tage die Woche von den Fabriken in ein Logistikzentrum nach Kuppenheim gebracht. Wenn das Projekt ab 2020 in den Realbetrieb geht, fahren die Lkw mit Elektromotoren, die aus den Oberleitungen gespeist werden und abgasfrei sind.

Dabei ist es nicht nötig, die ganze Strecke mit Oberleitungen zu versehen, erklärte Ministerialrat Marcel Zembrot bei der Projektvorstellung: Lediglich zwei (insgesamt sechs Kilometer lange) Abschnitte der B 462 werden damit ausgestattet - der Elektrifizierungsbereich eins befindet sich auf Höhe Kuppenheim, der Elektrifizierungsbereich zwei auf Höhe Ottenau. Da die Lkw über Batterien verfügen, die beim Kontakt mit den Oberleitungen aufgeladen werden, kann die restliche Strecke ohne solche überbrückt werden.

"Ich sehe das positiv, dass der Landkreis Rastatt als eine von drei Pilotregionen bundesweit ausgesucht wurde", freute sich Landrat Jürgen Bäuerle im BT-Gespräch über den Startschuss für eWayBW: "Das passt auch sehr gut zu uns." Vom Feldversuch versprechen sich die Beteiligten auch eine Entlastung der Bevölkerung von den Auswirkungen des Schwerlastverkehrs: "Wenn wir auf der Teststrecke Diesel- durch Elektro-Lkw ersetzen, dann reduzieren wir damit den Ausstoß von Luftschadstoffen und den Verkehrslärm", erläuterte Hendricks: "Das dient nicht nur der Lebensqualität vor Ort, sondern kann auch helfen, die Verkehrsanbindung solcher Firmenstandorte und damit die Standorte selbst langfristig zu sichern."