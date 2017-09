"Das Wahlergebnis ist mir wichtig"



Weisenbach - Erneuter Alleingang von Toni Huber: Bei der Bürgermeisterwahl am 24. September in Weisenbach tritt der unumstrittene Amtsinhaber wiederum als einziger Bewerber an. BT-Redakteur Hartmut Metz unterhielt sich mit dem 52-Jährigen über seinen erneuten Sololauf, den dennoch anstehenden "Wahlkampf" und seine Ambitionen auf den Posten des Landrats - die Frage umschiffte Huber geschickt mit einem Karl-Valentin-Zitat. Immerhin gilt für das Gespräch nicht ein weiterer Sinnspruch des Münchner Originals: "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." Es ergab auch Neues. BT: Herr Huber, können Sie endlich wieder ruhig schlafen? Wieder tauchte kein Gegenkandidat bei der Bürgermeisterwahl in Weisenbach auf. Toni Huber: Ich schlafe grundsätzlich gut und fest. Insofern ändert sich nicht viel. BT: Nehmen Sie es als eine Auszeichnung, dass sich kein Mitbewerber traut, gegen Sie zu kandidieren? Huber: Als Auszeichnung betrachte ich dies nicht. Aber als Beleg für 24 Jahre engagiertes und bürgernahes Arbeiten. BT: Bei Ihrer ersten Wahl vor 24 Jahren erhielten Sie 1001 Stimmen und fühlten sich wie im "Märchen aus 1001 Nacht". Schaffen Sie jetzt am 24. September endlich die 100 Prozent, nachdem es 2009 nur "schlappe" 99,3 Prozent der gültigen Stimmen waren? Huber: Zumindest habe ich die letzten acht Jahre viel dafür gearbeitet. Aber Spaß beiseite, die 99,3 Prozent im Jahr 2009 hatten mich schon riesig gefreut. Eine auch nur annähernde Wiederholung wäre schön. BT: Das Ergebnis ist natürlich kaum mehr zu übertreffen. Aber zumindest die Wahlbeteiligung könnte noch ein bisschen weiter klettern - dank der Zusammenlegung mit der Bundestagswahl. Huber: Auch vor acht Jahren fiel die Bürgermeisterwahl auf den Tag der Bundestagswahl. Insofern sind die 73,8 Prozent Wahlbeteiligung von 2009 wohl auch nur schwer zu übertreffen. BT: Führen Sie für ihre Ziele einen "Wahlkampf" und laden zu Veranstaltungen? Huber: Mein "Wahlkampf" läuft bereits schon seit 24 Jahren. In dieser Zeit habe ich zu vielen Veranstaltungen eingeladen und bin nahezu allen Einladungen der Vereine, der Feuerwehr, der Kirchen und vielen weiteren Institutionen und Gruppierungen gefolgt. Ich kann nur jedem Kollegen raten, mit dem "Wahlkampf" nicht bis kurz vor der Wahl zu warten. Dies ist eine Daueraufgabe. Trotzdem habe ich auch bei dieser Wahl ein Prospekt erstellt. Außerdem habe ich über meine Facebook-Seite seit Anfang August viele Bürger über meine Arbeit in den vergangenen 24 Jahren, über meine Ideen und Ziele zur Zukunft der Gemeinde sowie über mich persönlich informiert. Die Wähler sollen sehen, dass mir die Wahl und das Ergebnis wichtig sind. "Loffenau hat Glück: Gute Auswahl" BT: Welche dringendsten Aufgaben sehen Sie in den kommenden Jahren in Weisenbach? Huber: Wie schon in den zurückliegenden Jahren gibt es auch in der Zukunft noch viele wichtige und dringende Aufgaben zu erledigen. Da wir jedoch nicht alle Aufgaben gleichzeitig angehen können, wird eine der ersten Maßnahmen eine Klausurtagung mit dem Gemeinderat sowie die Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzepts unter Beteiligung der Bürger sein. Daraus ergeben sich dann alle weiteren Aufgaben sowie deren Priorität. BT: Was erwarten Sie vom Wechsel auf dem Bürgermeisterposten in der Nachbargemeinde Gernsbach? Huber: Ich erwarte, wie bisher, eine gute und kollegiale Zusammenarbeit. Alles Weitere ergibt sich dann. BT: In Loffenau dürfte es spannender bei der Bürgermeisterwahl werden als bei Ihnen: Wie sehen Sie die Situation dort und auf die Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit Loffenau? Huber: Loffenau hat das Glück, dass - egal, wen die Loffenauer wählen - sie einen jungen und fachlich gut ausgebildeten Bürgermeister bekommen. Dieses Glück hat nicht jede Gemeinde. Vor 24 Jahren hat mich der Kollege Erich Steigerwald unter seine "Fittiche" genommen, hat mich auch standesamtlich getraut und ist mir stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Dieses Angebot unterbreite ich auch gerne dem neuen Bürgermeister von Loffenau. BT: Brechen Sie den Murgtalrekord Ihres Ziehvaters Steigerwald, der nach 40 Jahren aus dem Amt ausscheidet? Huber: Von meinem Alter her und durch die angehobene neue Dienstaltersgrenze für Bürgermeister auf 73 Jahre wäre dies möglich. Potenzieller Landrat zitiert Karl Valentin BT: Scheitert es jedoch am Rekord, weil Sie in zwei Jahren Jürgen Bäuerle als Landrat beerben? Huber: Wie sagte schon Karl Valentin: "Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen."

