Einen der schwierigsten Streckenabschnitte auf der B 462 entschärft Von Katharina Vogt Forbach - Es war ein großes Ereignis für die Gesamtgemeinde Forbach, als mit viel Prominenz am Dienstag, 13. September 1977, die neue Ortsumgehung von Gausbach der Öffentlichkeit übergeben wurde. Endlich war einer der schwierigsten Streckenabschnitte auf der Bundesstraße 462 entschärft worden, denn bis dahin hatten sich die Fahrzeuge über die schmale, gepflasterte Felsenstraße gequält, an der heute an schönen Tagen viele Kletterer zu ihrer Tour an den Gausbacher Felsen starten. Zeitzeugen erinnern sich noch heute: "Der Bau in Gausbach war so schnell nur möglich geworden, weil man sich in Gernsbach nicht über die Streckenführung einig geworden ist." Daher sei Gausbach der lachende Dritte gewesen und der aufwendige Bau konnte beginnen. 45 bis 46 Meter hohe Pfeiler mit mehr als 100 Sprossen im Inneren, um nach oben zu gelangen, sollten das Brückenbauwerk stützen. Aber zuvor musste am sogenannten "Stielrang"der halbe Berg entfernt werden. Dort, wo heute das beliebte Montana-Freibad steht, wurden über 750 Millionen Kubikmeter Erde gesprengt und abgetragen. Das Material wurde als Dammschüttung wenig weiter als Unterbau für die Straßentrasse auf der Stützmauer aufgeschüttet und festgestampft. Schaulustige drängen sich an der Baustelle Für den Bau der Stützmauer war Polier Adolf Weiler aus Weisenbach zuständig. Der damalige Bauaufseher des zuständigen Straßenbauamts Achern, Eugen Krämer, erinnert sich: "Die Murg teilte sich an einer Stelle und umfloss einen großen Granit-Findling, den Inselstein, der mitten in der Murg lag. Er war viel größer als zum Beispiel der Hexenstein in Gausbach, ungefähr 20 mal so groß. Der wurde weggesprengt, damit die Murg in einem Bett fließen konnte. Das wäre heute bestimmt nicht mehr möglich." Auf der Baustelle war jeden Tag, oft bis tief in die Nacht, Betrieb: Werktags arbeiteten die Brückenbauer unter Polier Simon (der später auch für die Ortsumgehung Langenbrand zuständig war) am Brückenvortrieb. Nach Feierabend und an den Wochenenden war die Baustelle für die Einheimischen ein interessanter Ausflugsort: "Das war damals wie heute: Die Rentner hatten die Oberbauaufsicht und haben den Baufortschritt regelmäßig begutachtet", erinnern sich heute noch viele. Für die Bauausführung der rund 382 Meter langen Doppelbrücke hatten sich drei große Straßenbauunternehmen zusammengeschlossen. Unter der Führung von Züblin arbeiteten in der Arbeitsgemeinschaft (ArGe) auch die Firmen Dreßler und Karl Reif. Rund sechs Millionen Deutsche Mark hatte der Bund damals für den Bau veranschlagt, die ein weiterer Schritt zur besseren Verkehrserschließung des Murgtals sein sollte. Und endlich erreichte die Nase des Brückenvortriebs, der sogenannte "Vorbauschnabel", den Stielrang, und die Brücke konnte an die Bundesstraße angeschlossen werden. Dazu war präzise Millimeterarbeit von Anfang an notwendig, damit die Brücke zielgenau von Pfeiler zu Pfeiler weiter wachsen konnte. Dabei wurde in der sogenannten "Feldfabrik" die Brücke als Hohlform passgenau aus Beton gegossen und dann mit leistungsstarken Pressen an ihren Platz verschoben. Damit die rund zehn Pfeiler, die das Gewicht der Brücke tragen, stabil verankert werden konnten, mussten insgesamt 33 Bohrpfähle fest mit dem gewachsenen Felsen verbunden werden. Die Schwierigkeit bestand allerdings darin, im Inneren (am Grund des Bohrpfahlrohrs, das einen Außendurchmesser von 1,10 Meter hatte) geologisch zweifelsfrei festzustellen, dass es durch die aufgeschütteten Kieselschichten bis auf den gewachsenen Fels getrieben worden war. Dazu mussten die Kontrolleure mit einer Strickleiter tief ins enge, schrägstehende Rohr klettern. Historisches Dicht gedrängt standen Schaulustige und Fachleute am 13. September 1977, als die Brücke zu den Klängen des Musikvereins Gausbach offiziell übergeben wurde. Bauleiter Eugen Krämer hatte damals den Auftrag, das schwarz-rot-goldene Band, das zur Übergabe feierlich durchschnitten wurde, wieder zurück ins Büro zu bringen: "Aber ich habe nur ungefähr 1,5 Meter retten können, den Rest haben die Souvenirjäger klein geschnitten und mitgenommen", erinnert sich der rüstige Rentner, der heute noch in Gausbach lebt. Der Brückenbau hatte das Ortsbild von Gausbach nachhaltig verändert. "Stellen Sie sich einmal vor, wenn es die Ortsumgehung Gausbach heute nicht gäbe", erinnert Eugen Krämer an die Zeit, als Übernachtungsgäste in der Gausbacher Murgtalstraße nachts nicht schlafen konnten, weil auch der Schwerlastverkehr mitten durchs Dorf donnerte: "Das kann man sich bei dem heutigen Verkehrsaufkommen gar nicht mehr vorstellen, wie das wäre."

