Autoreisezüge rattern bei Nacht über die Murgtalstrecke Murgtal (red/uj) - Aufgrund der derzeitigen Sperrung der Rheintalstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden infolge der Tunnel-Havarie muss der Güterverkehr der Bahn aktuell über Alternativrouten weiträumig umgeleitet werden. Vor diesem Hintergrund werden im laufenden Monat mehrere Autoreisezüge des Nürnberger Unternehmens "Bahn-Touristik-Express" (BTE) bei Nacht über die von der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) betriebene Murgtalstrecke umgeleitet, um von Hamburg-Altona nach Lörrach zu gelangen. Darüber informierte die AVG Dienstagabend in einer Pressemitteilung (wir berichteten). Die AVG stellt für einzelne Fahrten der Autoreisezüge eigene Streckenlotsen zur Verfügung. Diese sind aufgrund der besonderen Gegebenheiten der Murgtalstrecke, die über Steilstreckenabschnitte verfügt, für einige der nächtlichen Fahrten erforderlich. Der jeweilige Lotse der AVG übernimmt auf dem Steilstreckenabschnitt zwischen Baiersbronn und Freudenstadt Hauptbahnhof zusätzlich zu seiner Lotsentätigkeit auch die Funktion des Beimanns im Führerstand des Autoreisezugs. Dies hängt mit den Besonderheiten der Steilstrecke zusammen. Im genannten Bereich muss die Lok aus Sicherheitsgründen mit zwei Personen besetzt sein. Dies, präzisiert Michael Krauth, Pressesprecher der AVG, unter anderem für den Fall, dass es zu einem gesundheitlichen Vorfall kommt und der Zug auf der Steilstrecke zum Stehen und Sichern gebracht werden muss. "Die Mitarbeiter der AVG, der Deutschen Bahn und der BTE GmbH haben zügig und effektiv daran gearbeitet, die Route für die Autoreisezüge kurzfristig nutzbar zu machen. Unsere Mitarbeiter leisten hiermit einen wichtigen Beitrag zur Linderung der aktuellen verkehrlichen Probleme des Schienennetzes", wird Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, in der Pressemitteilung zitiert. Allerdings wurde versäumt, die Öffentlichkeit und die betroffenen Kommunen im Murgtal rechtzeitig zu informieren. Bereits seit 1. September sind Autoreisezüge zu nächtlicher Stunde im Murgtal unterwegs. In der ersten Septemberwoche drei Züge in jeder Richtung, ab dieser jeweils zwei. Der Stadtbahnverkehr sei nicht tangiert, so Krauth. Beantragt worden seien die Fahrten für den Autoreisezug durch das Murgtal vorerst bis Ende September. Laut Fahrplan des BTE sind auch im Oktober jeweils zwei Fahrten in jede Richtung geplant. Der BTE-Autoreisezug fährt ein- bis dreimal pro Woche und besteht aus Schlafwagen, Liegewagen und Autotransportwagen. Er verkehrt ab dieser Woche von Hamburg nach Lörrach Freitag und Sonntag, in der Gegenrichtung Samstag und Montag. In den Sommermonaten war er täglich im Einsatz. Die Bahn-Touristik-Express GmbH (BTE) ist nach eigenen Angaben ein deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Nürnberg. Das mittelständische Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren am Markt aktiv. Seit dem Rückzug der DB aus dem Autoreisezugsegment im vergangenen Jahr bedient BTE die Autoreisezug-Linie von Hamburg nach Lörrach.

