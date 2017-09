Rollende Elektrotankstelle

Murgtal (stj) - Auf der B462 von Kuppenheim nach Obertsrot wird einer von bundesweit drei Feldversuchen zu oberleitungsbetriebenem Straßengüterverkehr im öffentlichen Straßenraum durchgeführt. Den Förderbescheid übergab Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Montag in Kuppenheim (wir berichteten). Im Folgenden fassen wir die wesentlichen Aspekte des Feldversuchs zusammen. Die Informationen kommen vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Wie funktioniert die eWay-Technologie? Sensoren im Dach des Lkw erkennen, ob sich eine Oberleitung über dem Fahrzeug befindet. Die eingebauten Stromabnehmer werden daraufhin ausgefahren, stellen einen Kontakt zur Oberleitung her und versorgen den Elektromotor des Lkw mit Strom. Sobald die Oberleitung endet oder der Lkw zu einem Überholvorgang ansetzt, übernimmt ein Hybridantrieb, idealerweise ein Batteriebetrieb. Die Geschwindigkeit muss beim Lösen der Stromverbindung nicht verringert werden und erfolgt automatisch im fließenden Verkehr. Die Batterie wird während der Stromversorgung über die Oberleitung geladen, so dass beim Verlassen der Oberleitungsstrecke dem Lkw die maximale Reichweite im Batteriemodus zur Verfügung steht. Müssen die Straßen durchgängig mit Oberleitungen ausgestattet werden? Nein, das ist nicht notwendig. Es werden lediglich zwei Abschnitte auf der B 462 mit Oberleitungen ausgestattet, um einen großen Teil der Lkw-Transporte mit Elektrobetrieb abzuwickeln. Geplant sind zwei Elektrifizierungsbereiche mit einer Gesamtlänge von sechs Kilometern (siehe nebenstehende Abbildung). Geht von den Oberleitungen keine Gefahr aus? Nein. Im Hinblick auf die elektrische Sicherheit ist zu beachten, dass die Oberleitungs-Lkw per Gleichstrom mit einer Niederspannung von lediglich 670 Volt betrieben werden. Durch die Regelaufhängung des Fahrdrahts in einer Höhe von 5,12 Meter über der Fahrbahn sowie die Isolierung des Systems wird eine hohe passive Sicherheit gewährleistet. Zudem beinhaltet das System etablierte elektrische Schutzkonzepte, die aus der Bahntechnik übernommen worden sind und ein hohes Maß an aktiven Schutzeinrichtungen sicherstellen. Aufgrund der Niederspannung bestehen auch im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit keine Gefahren. Auch die mechanische Sicherheit ist gewährleistet - im Hinblick auf einen möglichen Anprall an einen der Strommasten werden entsprechende Schutzplanken installiert. Ist der Einsatz von Oberleitungs-Lkw eine Konkurrenz zum Schienengütertransport? Der Güterverkehr nimmt insgesamt weiter zu. Dabei kann die Zunahme nicht allein durch eine forcierte Verlagerung des Transports auf die Schiene bewältigt werden. Der Studie "Klimaschutzbeitrag des Verkehrs bis 2050" zufolge wird bis 2050 die Verkehrsleistung der Schiene im Vergleich zu heute zwar auf mehr als das Zweieinhalbfache gesteigert. Selbst dann verblieben jedoch noch 60 Prozent der Güterverkehrsleistung auf der Straße. Der Einsatz von Oberleitungs-Lkw stellt demnach keine Konkurrenz zum Transport mit der Bahn dar, sondern ist eine notwendige Ergänzung. Was sind die Projektziele des Feldversuchs eWayBW? eWayBW zielt auf die Sicherstellung eines zuverlässigen und realitätsnahen elektrischen Betriebs von Oberleitungs-Lkw auf der Pilotstrecke über eine Zeitdauer von drei Jahren ab. Dabei werden Untersuchungen zur Zuverlässigkeit und Funktionalität von Oberleitungsinfrastruktur auf der Straße durchgeführt und Verknüpfungen mit weiteren Zukunftstechnologien geschaffen. Wichtige verkehrs- und energietechnische Aspekte werden erforscht, um einen späteren flächendeckenden Ausbau des Systems zu ermöglichen. Zudem soll ein öffentlich wahrnehmbares Schaufenster im Bereich der Elektromobilität errichtet werden, das unter realen Bedingungen betrieben wird. Dadurch wird das Bewusstsein in der Politik, der Wirtschaft und der Öffentlichkeit gestärkt. Welche Arbeiten werden während eWayBW ausgeführt? Sobald die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen (bei denen auch eine Bürgerbeteiligung vorgesehen ist), werden die Bauleistungen zur Errichtung der Oberleitungsinfrastruktur in den beiden Elektrifizierungsbereichen Kuppenheim und Ottenau EU- weit ausgeschrieben. Sobald die Anlage vollständig errichtet ist, wird mit der Inbetriebnahme begonnen, die insbesondere auch einen Probebetrieb einschließlich umfangreicher Schulungsmaßnahmen sowie eine Großübung umfasst. Parallel erfolgt eine umfangreiche wissenschaftliche Begleitforschung durch ein Forschungskonsortium aus vier renommierten Institutionen. Wie geht es nach dem Abschluss des Feldversuchs eWayBW weiter? Inwieweit die Oberleitungsinfrastruktur, die im Rahmen von eWayBW auf der B 462 hergestellt wird, im Anschluss an den Feldversuch weiter genutzt wird, ist derzeit noch offen. Was steckt hinter der Projektidee "Die rollende Elektrotankstelle"? Um auch Elektroautos und leichten Nutzfahrzeugen mit Elektroantrieb die Möglichkeit des Strombezugs aus der Oberleitungsinfrastruktur zu ermöglichen, wurde die Idee geboren, die Verbindung zum Fahrdraht indirekt über einen Oberleitungs-Lkw herzustellen. Hierzu bildet der Pkw mit einem oberleitungsbetriebenen Lkw einen Platooning-Verband. Bei einem solchen fährt der Pkw automatisiert dem Lkw in geringem Abstand hinterher (Stichwort "elektronische Deichsel"). Dadurch ist es möglich, mit einem normierten und ebenfalls automatisierten Stecker die Stromverbindung zwischen Lkw und Pkw herzustellen. Sobald das Elektroauto ausreichend Strom für die Weiterfahrt geladen hat, wird die Verbindung zum Lkw automatisch getrennt und das Elektroauto löst sich wieder aus dem Platooning-Verband. Dieser innovative Ansatz soll im Zuge von eWayBW im Hinblick auf seine Machbarkeit näher betrachtet und seine Funktionalität nach Möglichkeit auf der Teststrecke unter Realbedingungen demonstriert werden.

