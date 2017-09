"Wir wollen die Kaufkraft im Murgtal halten" Von Ulrich Jahn Gaggenau - Dass das Angebot von den Menschen in der Region angenommen wird, beweist eine einzige Zahl: eine Million Euro. Murgtal-Gutscheine in diesem Wert wurden in den ersten beiden Jahren seit Bestehen des Angebots umgesetzt, sagte gestern Michael Meurers, Vorstands-Beisitzer der Werbegemeinschaft Lebendiges Gaggenau, als eine Zwischenbilanz gezogen wurde. Der Murgtal-Gutschein ist Nachfolger des Gänse-Gutscheins, der die Jahre zuvor ausschließlich in Gaggenau angeboten wurde. Die Neuauflage hat den Vorteil, von Kuppenheim bis Forbach eingesetzt werden zu können - an mehr als 120 Einlösestellen kann mit ihnen bezahlt werden. Gutscheine gibt es im Wert von zehn und 15 Euro sowie seit geraumer Zeit auch für 25 Euro. Höhere Beträge sind momentan nicht geplant, hieß es von den Verantwortlichen Der Murgtal-Gutschein sei überaus beliebt. Die Kunden schätzten bei ihm "die Vielzahl von Einlösestellen "mit der riesigen Auswahl an Waren", so Meurers. Zahlreiche Vereine im Murgtal würden bei Jubiläen oder Mitgliederehrungen ebenfalls diese Gutscheine einsetzen. Beteiligt sind Geschäfte in Gaggenau, Gernsbach, Loffenau, Weisenbach, Forbach, Kuppenheim und Bischweier. Das Ziel der Gutschein-Aktion ist klar. "Wir wollen die Kaufkraft im Murgtal halten", sagen übereinstimmend Vorstandsmitglied Melitta Strack und die Beisitzer Dominik Müller und Michael Meurers. Das auch mit Blick zum Beispiel nach Karlsruhe, wo vor geraumer Zeit ebenfalls ein Regio-Gutschein eingeführt worden ist. Ein weiteres Angebot, um Kaufkraft im Murgtal zu binden, ist der sogenannte Arbeitgeber-Geschenkgutschein. Dabei sind monatlich maximal 44 Euro Lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. Deshalb haben diese Gutscheine genau diesen Betrag. Seit der Einführung vor rund zwei Jahren wurden laut Werbegemeinschaft 2900 Gutscheine mit einem Gesamtwert von 127600 Euro verkauft. Erhältlich sind sie ausschließlich im Bonuscard-Servicebüro, Hauptstraße 73 (Haus am Markt) in Gaggenau. Das deshalb, weil er gestempelt und unterschrieben werden muss. Auch kann dieser Gutschein ausschließlich gegen Waren und Dienstleistungen eingelöst werden. Eine Auszahlung des Gutscheinwerts sowie eine Teil- oder Restgeldauszahlung sei aus steuerlichen Gründen untersagt, betonen die Organisatoren. Allerdings können sie gesammelt und für größere Anschaffungen verwendet werden. Den Arbeitgeber-Gutschein gib es ausschließlich im Wert von 44 Euro. Für andere Beträge könnten Arbeitgeber Murgtal-Gutscheine erwerben. Die Verantwortlichen des Murgtal-Gutscheins sind auf Expansionskurs. Trotz der zahlreichen Einlösestellen möchten die Anbieter das Netz weiter ausbauen. Einzelhändler und Firmen, die beim Projekt mitmachen wollen, sollen sich im Bonuscard-Servicebüro in Gaggenau melden. Die Kontaktdaten sowie weitere Informationen findet man im Internet unter: www.murgtal-gutschein.de www.bonuscard-murgtal.de

