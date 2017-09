Professionelle Hilfe aus Berlin

Von Markus Mack Forbach - "Das Gebäude wird nicht besser", darüber ist sich Karl Rosner, der Geschäftsführer des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks bewusst. Deshalb soll die Heinrich-Kastner-Jugendherberge im Forbacher "Birket" versteigert werden. Das Jugendherbergswerk bedient sich dabei professioneller Hilfe: Das Auktionshaus Karhausen in Berlin ist mit der Versteigerung beauftragt. "Wir haben mit dem Auktionshaus bei der Versteigerung der Jugendherberge in Wertheim gute Erfahrung gemacht", erläutert Rosner auf BT-Anfrage. Am 30. September kommt der Gebäudekomplex "unter den Hammer". Eigene Verkaufsversuche des Jugendherbergswerks "haben nichts gebracht", so Rosner. Er berichtet von rund zehn Anfragen, die sich allerdings zerschlagen haben. Das vom Berliner Auktionshaus angesetzte Mindestangebot von 198000 Euro für das Gesamtareal (zuzüglich Courtage) sieht er als einen "realistischen Preise" an. Sollte bei der Herbstauktion das Anwesen keine neuen Eigentümer finden, gibt es eine Nachfrist für weitere Gebote. Das Berliner Auktionshaus ist für die Versteigerung außergewöhnlicher Immobilien bundesweit bekannt. In den vergangenen Jahren wurden rund 700 Bahnhöfe, Schlösser und eine große Zahl an Waldflächen vermarktet, heißt es in einer Pressemitteilung. In vier mehrtägigen Auktionen werden rund 500 Objekte pro Jahr im Auftrag der öffentlichen Hand sowie für Wohnungsbaugesellschaften, Insolvenzverwalter, Banken und private Eigentümer versteigert. Auf dem Forbacher Areal steht ein zwei- bis dreigeschossiger Gebäudekomplex mit knapp 900 Quadratmetern Nutzfläche, beschreibt der öffentlich bestellte Auktionator Matthias Knake, Vorstand der Karhausen AG, das Objekt. Die Jugendherberge ist vollständig eingerichtet und betriebsbereit. Trotz des Leerstands seien kaum Schäden sichtbar. "Wir haben einen Hausmeister, der nach dem Rechten schaut", erläutert Rosner. Das Haus wurde zum Jahresende 2016 geschlossen. Als Gründe nannte der DJH einen Investitionsstau im zweistelligen Millionenbereich und die schlechte Entwicklung der Herberge in den vergangenen Jahre. Wegen der wirtschaftlich schlechten Lage hat der Vorstand des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks bereits im November 2014 entschieden, das Haus ab 2015 nur noch als Sommerhaus vom 1. April bis zum 30. November offen zu halten. Der Beschluss habe aber nicht den erwünschten Effekt erzielt. 2012 war das Heinrich-Kastner-Haus 50 Jahre alt geworden. Im Juli 2010 erhielt es als erste Jugendherberge im Landesverband das "Graslöwen"-Umweltzertifikat - doch das ist mittlerweile Geschichte. Jetzt setzt das Jugendherbergswerk auf die Herbstauktion. Neben dem Hauptgebäude mit Anbau und dem separaten Massivholz-Pavillon sind ein Spielplatz, Sportanlagen und ein Grillplatz auf dem knapp 6000 Quadratmeter großen Grundstück vorhanden. 74 Betten in 15 Zimmern stehen zur Verfügung. "Wir wollen die Verkaufskanäle erweitern", so Geschäftsführer Rosner - "Forbach kommt in Berlin an", gibt er sich zuversichtlich.

