Therapiebereich wird deutlich erweitert Gaggenau (uj) - Prominenter Besuch gestern am Spätnachmittag in Gaggenau: Guido Wolf (CDU), Minister der Justiz und für Europa in Baden-Württemberg, übergab Oberbürgermeister Christof Florus den Förderbescheid aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm für das Thermal- und Mineralbad Rotherma, Der Wirtschaftsausschuss des Landtags hatte der Stadt Gaggenau die Summe von 894878 Euro bewilligt. Mit dem weiteren witterungsunabhängigen Therapiebereich, der mit dem Hauptgebäude verbunden wird, kann das Angebot erheblich erweitert werden. Eines der Außenbecken soll wegen der sehr hohen Nachfrage nach therapeutischer Wassergymnastik dafür genutzt werden. Das Becken werde bedarfsgerecht umgebaut und erhalte eine gleichmäßige Wassertiefe, Zugangsstufen, Handläufe und eine Edelstahlauskleidung. Außerhalb der Therapiezeiten soll es allen Gästen als Entspannungsbecken zur Verfügung stehen. Wie der Minister darlegte, stünden für die Tourismusinfrastruktur im Land sieben Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Dies verdeutliche die Bedeutung des Zuschusses für das Rotherma. Der Tourismus habe in Baden-Württemberg einen enormen Zuwachs - auch wegen der Sicherheitslage in manchen Tourismusländern. Landesweit biete der Tourismus mehr als 326000 Vollzeit-Arbeitsplätze. Oberbürgermeister Christof Florus verwies darauf, dass das Rotherma das einzige Thermalbad im Landkreis Rastatt sei und sein Einzugsbereich bis ins benachbarte Elsass reiche. Die Landtagsabgeordnete Sylvia Felder lobte den Einsatz der Stadt Gaggenau für das Rotherma. Sie erinnerte an das Projekt "Ein Jahr mehr" für die Gesundheit und Erholung in der Großen Kreisstadt. Nach Auskunft von Benedikt Lachnicht, stellvertretender Geschäftsführer der Kurgesellschaft Bad Rotenfels, werde mit den Arbeiten für die Erweiterung im nächsten Jahr begonnen. Da die Abrissarbeiten lärmintensiv seien, komme dafür nur die Schließzeit des Bades in den Sommermonaten infrage.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben