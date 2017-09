Schönster Beruf auch noch nach 24 Jahren

Weisenbach - "Auch nach 24 Jahren als Bürgermeister kann ich mir noch immer keinen schöneren Beruf vorstellen" - Toni Huber legte am Mittwochabend ein klares Bekenntnis ab. Obwohl einziger Bewerber um das Amt des Weisenbacher Ortsoberhaupts, gab es in der Festhalle dennoch eine offizielle Kandidatenvorstellung. Die nutzte der Amtsinhaber für Rückschau und Ausblick. Rund 60 Bürger waren aufmerksame Zuhörer.

Huber freute sich über das Interesse der Bürger, es sei ihnen "nicht egal, wer in den nächsten acht Jahren Bürgermeister ist". Er dankte allen, die ihn in seiner bisherigen Amtszeit begleitet hatten. Nur wenn man gemeinsam an einem Stang ziehe, könne man erfolgreich arbeiten. Ebenso wichtig sei das gute Verhältnis zu Vereinen und Institutionen, zu Kirchen, Schule, Feuerwehr und Gewebe.

Auf eine detaillierte Rückschau verzichtete Huber. Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland habe auch in Weisenbach positive Spuren hinterlassen. So konnten in den vergangenen acht Jahren einige Millionen Euro in Straßen, Brücken, Kanäle und öffentliche Gebäude investiert werden.

Als wichtige Maßnahmen nannte Huber Sanierungen in der Koloniestraße, In den Höfen, der Sonnen- und der Jahnstraße sowie den Beginn der Sanierung der Weinbergstraße, die Murgbrücken-Sanierung und die Sanierung der Jakob-Bleyer-Brücke. Der Ausbau der Breitbandversorgung ist für ihn ein wichtiges Thema, mittlerweile verfüge Weisenbach über Internetgeschwindigkeiten von 100 bis 400 Mbit pro Sekunde. Mit dem Breitbandprojekt des Landkreises können in den nächsten zwei Jahren die Gewerbebetriebe ans Glasfasernetz angeschlossen werden.

Besonders hob er das ehrenamtliche Engagement der Bürger hervor, als Beispiele nannte der die Sanierung der Wendelinus-Kapelle, den Schwimmbadverein und den Seniorenrat mit den Angeboten für die älteren Bürger. Auch freue er sich über die neue Bürgerstiftung.

Gemeindeentwicklungs- und Demografiekonzept, integriertes Klimaschutzkonzept und der Lärmaktionsplan bilden für die nächsten Jahre klare Leitlinien. Dazu ist eine Klausurtagung des Gemeinderats geplant, bei der Prioritäten festgelegt werden sollen. Als Beispiele nannte er die Sanierung der Festhalle ("eine Herzensangelegenheit"), die alte Schule in Au und insbesondere die Johann-Belzer-Schule. Bevor diese angegangen werde, müsse seitens des Landes sichergestellt werden, wie es um die Zukunft der Werkrealschulen bestellt sei. Neben der Grundschule wünscht er sich eine weiterführende Schule in der Gemeinde, "egal wie diese Schule dann heißt."

Betreute Seniorenwohnungen seien weiterhin ein Ziel, aber schwierig zu realisieren, weil Investoren sich nicht gerne oberhalb von Gernsbach im Murgtal engagieren, so Huber. Für die Sicherung der Lebensmittelversorgung und der medizinischen Betreuung könne die Gemeinde lediglich die Rahmenbedingungen schaffen. Für die Jugend schwebt ihm ein ähnliches Gremium wie den Seniorenrat vor.

Auch künftig gelte es, sich nicht auf finanzielle Abenteuer einzulassen. Der Gemeinderat legt die Prioritäten fest. Eine gute Wahlbeteiligung als Gradmesser für Zufriedenheit mit seiner Arbeit ist ihm wichtig. Huber bat deshalb die Bürger, an die Wahlurne zu gehen, was auch Uwe Rothenberger, der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, noch untermauerte.

Nach Hubers Rede hatten die Bürger Gelegenheit, ihm Fragen zu stellen. Themen waren unter anderem offenes WLAN, die Wiederinbetriebnahme des Gasthauses "Grüner Baum", die Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Friedhofstoiletten in Au oder die Gebühren für Wasser und Abwasser.