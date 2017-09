Die angenehme "Qual der Wahl"

Loffenau - Loffenau hat die Qual der Wahl - und macht es sich nicht leicht. Rund 400 Bürger drängten sich am Mittwochabend in die bis zum letzten Sitzlatz gefüllte Gemeindehalle, um vielleicht einen der beiden Bewerber für das Bürgermeisteramt aussortieren zu können. Eine schwere Aufgabe, an der sich auch nach dem 30-minütigen Schaulaufen von Markus Burger und Sascha Maier wenig änderte, nimmt man den Applaus als Indiz.

Immerhin scheinen die Wähler am 24. September nicht viel falsch machen zu können. Das unterstrich der noch amtierende Amtsinhaber Erich Steigerwald bei der Begrüßung: "Wir haben zwei hervorragende Kandidaten. Für sie stellt Loffenau eine Herausforderung dar, bei der sie zeigen können, was sie können. Andere beneiden uns um unsere Kandidaten!", verglich der passionierte Jäger die beiden mit "kapitalen Hirschen", deren Platzkampf andere Rivalen lieber aus sicherer Entfernung beobachteten. Der nach vier Jahrzehnten scheidende Bürgermeister war naturgemäß weit weniger angespannt als die beiden Kandidaten und führte unterhaltsam durch das rund 75-minütige lokalpolitische Programm. "Sicher ist auf jeden Fall eines: Zum ersten Mal seit 120 Jahren und 1896 wird ein Eigengewächs Bürgermeister von Loffenau", bemühte Steigerwald die Historie der Gemeinde, für die der Abend auch per Video festgehalten wurde.

Den beiden in Loffenau aufgewachsenen Bewerbern attestierte der Schultes einen bisher "sehr fairen Wahlkampf. Das bleibt hoffentlich so". Die Spitzen blieben auch in der Stunde der möglichen Vorentscheidung im Gemeindesaal bis auf eine Ausnahme aus, ja, Maier klopfte Burger vor Beginn der 20-minütigen Redezeit aufmunternd auf die Schulter, bevor er den Saal in Richtung Kegelbahn verlassen musste.

Burger begann etwas nervös mit ein paar Versprechern, redete sich jedoch in seinem etwas detaillierteren Vortrag nach sieben Minuten warm. Am Schluss schaltete der 32-jährige Leiter der Finanzverwaltung beim Landratsamt Konstanz sogar kurz um auf Attacke. Unterscheiden sich die Programme und Pläne der beiden Finanzexperten sonst meist nur um Nuancen, besitzen sie beim Thema naturnaher See anstelle der Wassertretstelle Löchle konträre Ansichten. Burger geißelte die Idee Maiers als "Luxusprojekt". Angesichts der Einnahmestruktur der finanzschwachen Gemeinde "überfordere" Loffenau ein Eigenanteil von 200000 Euro genauso wie der Unterhalt. Der Angegriffene, der bei den Ausführungen außerhalb des Saals war, stellte gestern gegenüber dem BT klar, dass das falsch verstanden worden sei und er "nie einen reinen Badesee" gefordert habe. Zudem lägen die Folgekosten auch nicht bedeutend höher als für die Wassertretstelle.

Während Burger nach 19 Minuten am Ende anlangte und langen Applaus gespendet bekam, nutzte Maier seine maximale Redezeit von 20 Minuten exakt. Wie sein Kontrahent will der Kämmerer der Gemeinde Ötigheim, dessen Rathaus-Kollegen fast vollständig vor Ort die Daumen drückten, die Vereinsarbeit stärken. Ein Ehrungsabend sei ihm als Wertschätzung wichtig, beide wollen auch der Freiwilligen Feuerwehr noch mehr unter die Arme greifen. Und den Dauerbrenner Verkehrslärm in Loffenau sparte auch Maier nicht aus. Seine sonstige Fröhlichkeit und Lockerheit stellte sich bei dem seit neun Tagen 30-Jährigen erst bei der Fragerunde der Bürger ein.

Dieser zehnminütige Teil war bei Burger äußerst zäh verlaufen, weil eben auch fast alles gesagt war. Nur vier Loffenauer meldeten sich. Als Erster fasste sich, wie auch später bei Maier, Friedrich Bösherz ein Herz: Den 86-Jährigen trieb um, wie Burger die auf 2500 abgesackte Einwohnerzahl wieder erhöhen wolle. Der 32-Jährige plädierte genauso wie sein Kontrahent für eine "bestmögliche Vermarktung des Leerstands in Mehrfamilienhäusern" im Dorf. Ein Dauerbrenner war auch hier der Verkehrslärm: Tempo 30 oder wenigstens 40 peilen beide Verwaltungsfachleute an - doch dafür bedarf es der Zustimmung anderer Behörden.

Rosige Zukunft für Maier wie Burger

Bei Maier trauten sich die Zuhörer eher, Fragen zu stellen. So konnte der 30-Jährige auch noch bei der letzten betonen, dass er den See im Rahmen seines Touristik-Programms allenfalls im Rahmen seiner "Agenda 2025" langfristig unter der Prämisse der Finanzierbarkeit anpeile.

Nachdem der Applaus für Maier verhallt war, gebührte Steigerwald das Schlusswort. "Ihnen bleibt die Qual der Wahl nicht erspart", schrieb er dem Souverän für den Urnengang ins Stammbuch. Und weil einer am 24. September doch auch unterliegen müsse, sprach Steigerwald diesem Mut zu: "Bei uns gibt es keinen Verlierer, weil ich sicher bin, dass er woanders Bürgermeister wird!" Schmunzelnd berichtete er, dass "Bernhard Fritz vor 40 Jahren deprimiert mit zwölf Prozent nach Forbach zurückfuhr. Während ich zeitlebens ein kleiner Dorfschultes blieb, wurde er später Oberbürgermeister in Winnenden." Die Zukunft sieht also rosig aus - für Maier wie Burger.