Rheinschmidt schlägt neue Nutzung für Johanneskirche vor Gaggenau (uj) - "Mir liegt viel an diesem Ort und an der Kirche." Das sagt Achim Rheinschmidt. Er ist Rektor der Eichelbergschule Bad Rotenfels und blickt häufig auf die benachbarte evangelische Johanneskirche. Diese soll nach dem Zusammenschluss der evangelischen Kirchengemeinden in Gaggenau verkauft werden. Geht es nach seinen Vorstellungen, könnte dort ein überkonfessionelles Gebetshaus eingerichtet werden. Ob es bei einer Vision bleibt oder mehr daraus wird, steht momentan nicht fest. Vor längerer Zeit verließ Rheinschmidt das Schulgebäude, blickte - wie praktisch täglich - auf die benachbarte Kirche und sagte sich spontan: "Kaufen." Doch wie? Einen "oberen sechsstelligen Betrag" erwartet die Kirchengemeinde aus dem Verkauf, wie Kirchengemeinderatsvorsitzende Jutta Walter, die mit den Verkaufsverhandlungen betraut ist, gegenüber dem BT erklärt. Das Geld wird benötigt, damit die Kirchengemeinde an der Markuskirche ein neues Gemeindehaus errichten kann. Es gebe mehrere Interessenten für die Johanneskirche. Im Kirchengemeinderat werde demnächst der Verkauf thematisiert. Der Landeskirche obliege es dann, einem Verkauf zuzustimmen oder ihn abzulehnen. Den Überlegungen von Rheinschmidt bezüglich eines Gebetshauses steht die Kirchengemeinderatsvorsitzende prinzipiell nicht ablehnend gegenüber. Allerdings schlägt sie wegen eines deutlich niedrigeren Preises ("eher im unteren sechsstelligen Bereich") das Ottenauer Kirchengebäude vor. Diesen Vorschlag lehnt aber Achim Rheinschmidt ab. Für ihn kommt nur die Johanneskirche infrage. An anderen Kirchen habe er kein Interesse. Ein Problem der Johanneskirche sei der marode Turm. In der Kirche selbst gebe es 600 bis 700 Sitzplätze. Der Raum verfüge über eine gute Akustik, betont der ehemalige Leiter der Gaggenauer Musikschule. Im bisherigen Kindergarten könnten Extraräume eingerichtet werden. Und wie soll das Projekt finanziert werden? Rheinschmidt schwebt das Modell "500 mal 1000" vor. 500 Leute geben je 1000 Euro. Mit diesem Geld möchte er Kirche und Grundstück kaufen (er rechnet mit einem Preis von 400000 Euro). Übrig blieben 100000 Euro für die Sanierung. Damit könnte ein überkonfessionelles christliches Zentrum eingerichtet werden, das rund um die Uhr geöffnet hat. "Es lohnt sich, dafür zu kämpfen", sagt Rheinschmidt. Einen ersten Gesprächsabend mit rund 60 Teilnehmern habe es bereits gegeben. Mit von der Partie seien unter anderem der katholische Pfarrer Tobias Merz aus Gaggenau und der evangelische Pfarrer Hans-Joachim Scholz aus Staufenberg gewesen, berichtet der 58-Jährige. Er selbst ist derzeit in einer Gemeinde in Baden-Baden aktiv. Dort sei das Gospelhouse für mehr als drei Millionen Euro gebaut worden. Die Kirche auch nach ihrer Entwidmung als Konzertsaal zu nutzen hatte bereits im Mai Thomas Maisch vorgeschlagen. Er ist Fachreferent Kammermusik des Kulturrings Gaggenau. "Es wäre schön, wenn die dann ehemalige Kirche auch künftig für Kammermusik zur Verfügung stünde", so Maisch.

