Regen erschwert Aufbau

Komplizierter Transport Gernsbach (red) - Einmal jährlich, immer zum Altstadtfest, rufen die Gernsbacher Murgflößer den Festbesuchern das alte Handwerk des Holzflößens in Erinnerung, das dem Murgtal zu Wohlstand verhalf. Am Dienstagabend wurde das Floß fürs 42. Altstadtfest zu Wasser gelassen (Foto: vgk).

Jungfernfahrt auf neuem Murgfloß Gernsbach (stj) - Eine ganz besondere Jungfernfahrt können Interessierte am Abend des 15. September am Ufer der Murg verfolgen: Die Gernsbacher Murgflößer laden die Bevölkerung an diesem Freitag um 18 Uhr dazu ein, die erste Murgpartie des neuen Floßes zu bestaunen (Foto: Juch).

Waldschädder feiern Jubiläum Gernsbach (red) - Die Gernsbacher Waldschädder (Foto: Verein) feiern närrisches Jubiläum: Vor 22 Jahren gründete sich der Fasnachtsverein. Mittlerweile haben die Waldschädder fast 100 Mitglieder in ihren Reihen. Ihre großen Sitzungen haben sie dieses Jahr am 3. und 4. Februar.

Sehenswürdigkeiten im Murgtal Gaggenau (tr/bor) - Mit der Stadtbahn ist das Murgtal für Naturliebhaber leicht zu erreichen- und somit auch die vielen Sehenswürdigkeiten am Rand der Strecke und den vielen Wanderwegen. Dort beginnen auch zahlreiche Wander- und Rundwege - unter anderem der "Chaisenweg" nach Baden-Baden und die "Murgleiter" (Foto: bor).