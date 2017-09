Aus Angermann wird "Anger Man" Gaggenau (cv) - Muskelgestählt. Tätowiert. In schwarz gekleidet. Und finster blickend - so kennt man "Anger Man" vom gleichnamigen Youtube-Kanal. In den Video-Auftritten wird Kampfkunst kombiniert mit Krafttraining zu martialischer Rockmusik gezeigt. Kopf der Clips ist Peter Angermann. Der Gaggenauer ist mit seinen Mitstreitern in der neuen Staffel der RTL-Casting Show "Das Supertalent" dabei. "Irgendwann haben wir angefangen, von unserem Kampfsporttraining ein paar Videos zu drehen", erzählt Angermann. Die Aufnahmen inspirierten ihn dazu, mehr zu machen. "In Anlehnung an meinen Nachnamen kam dann die Idee zu Anger Man", grinst der 41-Jährige und sieht dabei - im Gegensatz zu seinen Künstlernamen - sehr freundlich aus. "Anger Man" aus dem Englischem übersetzt heißt nämlich zorniger Mann. Eine Rolle, die er in den Video-Clips auch genüsslich zelebriert. Doch hinter der harten Schale scheint eher ein sensibler Kerl zu stecken, dessen große Leidenschaft schon seit über 20 Jahren der Kampfsport ist. "Hierbei geht es nicht nur um das Kämpfen, der Sport gibt mir eine Ausgeglichenheit und mentale Stärke für den Alltag", sagt der Mercedes-Benz-Mitarbeiter. Jetzt hat es Angermann mit einem Bewerbungsvideo bis auf die große RTL-Bühne geschafft. Ein Blick in den Clip lässt ahnen: Hier zeigen langjährig ausgebildete Kampfsportler ihr Können. Und das auf recht plakative Weise: Ein Auto wird mit einem Muskel am Hals angeschoben, eine Wassermelone mit dem Kopf zertrümmert, da gehen Bretter und Steine an verschiedenen Körperteilen der Kampfpartner zu Bruch. Bei seinem Partner handelt es sich um Fitnesstrainer Markus Kraus (34 Jahre), der neben dem Kraftsport Angermanns Leidenschaft für Kampfsport teilt. Beide trainieren seit vielen Jahren in der Michelbacher Kampfsportschule von Juri Fleischmann. Bei einigen Clips wie auch beim Supertalent-Auftritt dabei ist der 18-jährige Sali Berisa. Ein ehemaliger Trainingspartner, der von Gaggenau nach Berlin gezogen ist. Nachdem das "Vor-Casting" in Mannheim überstanden war, folgte die Aufzeichnung einer "Supertalent-Folge" im Bremer Musicaltheater vor um die 1000 Zuschauer. Lampenfieber? "Es hielt sich in Grenzen", meint Angermann, der erstmalig einen Auftritt vor großem Publikum absolvierte. Souverän zur Aufzeichnung ging auch Markus Kraus. "Ich war schon Komparse bei einem Tatort, habe bei einer Reportage über Ernährung des BW-Family-TV mitgemacht, veranstalte eigene Shows und bin auch ab und an bei Bodybuilding Wettkämpfen mit zahlreichen Zuschauern dabei", winkt der Sohn des Inhabers eines Gaggenauer Fitnesscenters gelassen ab. Ob Jury-Mitglied Dieter Bohlen wirklich so gemein, Nazan Eckes wirklich so attraktiv und Bruce Darnell wirklich so mitfühlend oder wie der Auftritt überhaupt abgelaufen ist, dürfen die zwei nicht verraten. Auch in welcher Folge mit den Gaggenauern zu rechnen ist, ist unklar. Eines hoffen jedoch beide: Dass ihnen der TV-Auftritt mehr Popularität und mehr Klicks bei ihren Videos beschert. "Wir wollen Leute zu Sport animieren und zeigen, was durch Training erreicht werden kann", bemerkt Markus Kraus. "Und wir wären froh, wenn sich durch größere Bekanntheit vielleicht eine nächste Tür öffnet", ergänzt "Anger Man" und lächelt freundlich. Die neue Staffel von "Das Supertalent" ist bei RTL ab heute immer samstags um 20.15 Uhr zu sehen.

