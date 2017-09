Haus Seyfarth mit viel Herzblut renoviert

Gernsbach - In unmittelbarer Nachbarschaft zum pittoresken Plönlein-Haus und in direkter Blickbeziehung zu den Zehntscheuern befindet sich ein weiteres bedeutendes bauhistorisches Erbe in Gernsbach. Dass es als solches wieder erkennbar wurde, ist das Verdienst von Georg und Karin Seyfarth, die seit zwei Jahren das Haus an der Waldbachstraße 17 mit viel Herzblut behutsam renovieren.

Die größte Veränderung, die ein Passant von außen wahrnimmt, ist die Beseitigung des braunen Holzverschlags im letzten Jahr. Dadurch ist das bogenförmige Kellerportal wieder sichtbar geworden. Auch der Farbanstrich hat gewechselt von gelbbraun zu anthrazitweiß. "Das gibt eine schöne Anmutung", findet Georg Seyfarth, der in Mannheim und Heidelberg drei Einrichtungshäuser betreibt. Neu gedeckt wurde auch das Verandadach. Dessen rechter Teil wurde mit Glas statt des früheren Zinnblechs versehen.

Das jetzige Gebäude besteht aus zwei ursprünglich getrennten Häusern, einem verbindenden Zwischenbau aus dem 19. Jahrhundert und mehreren Anbauten aus der gleichen Zeit. Das mit der Stirnseite zur Waldbachstraße ausgerichtete Haus stammt von 1716, was sich nicht nur aus der Einschätzung im Feuerversicherungsbuch, sondern auch aus einer Balkenschnitzerei ergibt. Das schräg Richtung Faltergasse versetzte zweite Haus wurde im Kern drei Jahre später errichtet. Der gewölbte Hochkeller des älteren Hauses lässt vermuten, dass es einen Vorgängerbau hatte, von dem eben dieser Keller übrigblieb und der wohl - wie viele andere Häuser in Gernsbach - 1691 im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört worden war. Dagegen besitzt das etwas jüngere Haus einen Balkenkeller.

Zu einem einzigen Gebäude verbunden wurden die beiden Häuser erst 1874. Die das heutige Erscheinungsbild prägende hölzerne zweistöckige Veranda kam 1888 hinzu. Bereits 1884 war Richtung Faltergasse eine Erweiterung mit Zimmer und Badkabinett vorgenommen worden. Die beiden Abtritte, also frühen Toiletten, stammen von 1849 und 1859 und damit aus der Zeit vor der Vereinigung der beiden Häuser.

Das Gebäude war über Generationen hinweg Wohnung der Familie Seyfarth, die mit der Gründung der Tapetenfabrik 1856 durch Wilhelm Seyfarth jun. ein wichtiges Kapitel der Gernsbacher Wirtschaftsgeschichte schrieb. Bis zu 200 Beschäftigte standen in der Blütezeit des Unternehmens bei der Firma in Lohn und Brot. 1930 baute sich Georgs Großvater Karl Eduard eine zeitgemäße Villa und vermietete das Haus. Vor fünf Jahren zogen die letzten Mieter aus, danach stand es leer.

Auch ein Abriss stand wegen der Kosten zunächst im Raum. Am Ende siegte die Verbundenheit zur eigenen Familiengeschichte über ökonomische Erwägungen. Sichtbar wird die Umsicht, mit der die nötige Renovierung angegangen worden ist, vor allem im Innern des Hauses. "Es war uns wichtig, dass wir nicht übersanieren", betont Georg Seyfarth, "das Haus sollte in seiner Geschichte erkennbar bleiben."

Im Erdgeschoss liegt jetzt an einer Wand der Lehmverputz frei. Im Flur des früheren Haupteingangs ist ein Teil unrenoviert als "altes Zitat" stehen geblieben. Im Schlafzimmer wurden die vielen Tapetenschichten sorgfältig nacheinander abgelöst, bis die ursprüngliche Leimdrucktapete der Firma Seyfarth mit ihrem floralen Muster samt einigen Lücken zum Vorschein kam. "Das wirkt fast wie gemalt", erzählt der Hausbesitzer stolz.

Die elektrischen Leitungen, die sämtlich erneuert wurden, sind alle über Putz gelegt. Die Drehschalter sind aus Porzellan. Beidem liegt dieselbe Absicht zugrunde: "Man muss sehen, dass es ein Altbau ist", erklärt Georg Seyfarth. Dazu tragen auch antike Einrichtungsgegenstände bei, die öfters beim Trödler erstanden wurden, so wie die gusseiserne Wanne, die das Ehepaar im Elsass gefunden hat und die jetzt wieder zum Baden dient.

An mehreren Stellen schmücken großformatige historische Fotografien von Gernsbach und speziell der Waldbachstraße die Wände. So wie ein Bild, das das Plönlein zeigt. Wenn man durchs Fenster schaut, erblickt man die gleiche Szenerie - und sieht, was sich verändert hat oder gleich blieb an dieser besonders geschichtsträchtigen Stelle in der Gernsbacher Altstadt. Das ist Georg Seyfarth auch deshalb wichtig, weil er in seiner Kindheit die alte, dicht bebaute, handwerklich geprägte Waldbachstraße noch selbst erlebt hat.

Die vielleicht spannendste Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart schaffen die modernen Kunstwerke. Darunter sind Arbeiten befreundeter Künstler wie Eva Schaeuble oder Rüdiger Seidt, aber auch eigene Werke von Karin Seyfarth; etwa ein figuratives Wandrelief, das aus Stromverteilerdeckeln und aus Zinnblechen des alten Verandadachs entstand.

Zur Innenhofseite haben sich die Eheleute einige Freiheiten erlaubt und unter anderem bodentiefe Fenster eingebaut, die viel Licht in das Erdgeschoss lassen. Am meisten überrascht die Farbgebung. An der dunkelgrauen Fassade strahlen dunkelgrüne und rosa gestrichene Fenster - eine Reminiszenz an Reiseerfahrungen aus Marokko.

Noch ist das große Haus längst nicht komplett renoviert. Vor allem der an der Faltergasse liegende Gebäudeteil verharrt bislang im Dornröschenschlaf. Ob die Sanierung jemals abgeschlossen werden wird, steht dahin. Ein mit großer Liebe und bemerkenswertem Geschmack errichtetes Schmuckkästchen ist das Haus schon jetzt.