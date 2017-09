Loffenau hauchdünn Zweiter

Tamba hatte als Koordinatorin des Arbeitskreises Integration Loffenau den Hut in den Ring geworfen. Knapp 40 Leute engagieren sich in der Gemeinde für die Flüchtlinge im Ort. Derzeit sind es zwölf Familien, berichtet die Hauptamtsleiterin. So gibt es seit Eintreffen der ersten Asylbewerber 2014 einmal wöchentlich einen Frauentreff, ein Bewegungscafé, Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse und Familienpatenschaften. Zudem helfen die Freiwilligen bei Ämterbesuchen oder organisierten schon einen Kleiderbasar zugunsten der Flüchtlinge. "Wir wollen die Familien in Loffenau integrieren", sieht Hauptamtsleiterin Tamba Loffenau auf einem guten Weg dabei, dies "lautlos und effektiv" umzusetzen und freut sich über zusätzliche 1000 Euro.

Für Platz eins reichte es jedoch nicht ganz. Bei der Siegerehrung des dritten Wettbewerbs des Staatsanzeigers musste der Arbeitskreis Integration hauchdünn der Gemeinde Frittlingen den Vortritt lassen für deren Projekt "Miteinander - das Fest der Kultur und Begegnung". Rang drei ging an Bodnegg. Am einzigen landesweiten Bürgerbeteiligungswettbewerb, der unter der Schirmherrschaft von Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, stand, nahmen 83 Projekte teil. Alle wurden von Juli 2016 bis Mai 2017 in Form von Reportagen im Staatsanzeiger vorgestellt. Anschließend entschieden eine Online-Abstimmung und eine Bürgerjury über die Preisträger.

"Wenn Flüchtlinge Flüchtlingen helfen" heißt das Gaggenauer Projekt. Sprache, so sagt Ingrid Chaventré, ist das wichtigste Element für Integration, Wohlbefinden und ganz wesentlich fürs Weiterkommen. Die Sozial- und Berufspädagogin hat in Gaggenau ehrenamtlich ein interessantes Modell der Selbsthilfe aufgebaut. Drei junge Frauen, selbst Geflüchtete, unterrichten Flüchtlinge mehrmals in der Woche in deutscher Sprache. Das reicht von der Alphabetisierung bis zum Fortgeschrittenen-Kurs. Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen, das nächste steht an. Dabei soll es sich um Sprachkurse für Mütter handeln, so Carmen Merkel, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gaggenau.

Annika Weber vom städtischen Amt für Gesellschaft und Bildung sieht in diesem Unterrichtsmodell eine große Chance, sowohl für die "Flüchtlings-Schüler" als auch für die "Flüchtlings-Lehrerinnen", Suuad Said Azis und Shaima Al-Giraiti. Diese hatte Ingrid Chaventré in ihren Sprachkursen gefunden, ermutigt und motiviert.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, im Alter von 20 bis 60 Jahren, sind es vorwiegend Frauen, die dieses ehrenamtliche Sprachangebot nutzen. Es sitzen Syrer neben Irakern, Frauen und Männer aus Somalia neben Flüchtlingen aus Togo oder Eritrea. Shaima Al-Giraiti, Computerspezialistin aus dem Iran, hat vor acht Monaten noch kein Deutsch gesprochen, jetzt vermittelt sie ihre erstaunlichen Sprachkenntnisse an Flüchtlinge. Suaad Said Azis, Mathematiklehrerin aus dem Irak, unterrichtet zusammen mit Shaima Al-Giraiti. Die Inhalte der Sprachkurse werden gemeinsam vorbereitet, so dass Ingrid Chaventré kaum mehr in die Deutschstunde eingreift. Häufig kümmert sie sich während der Unterrichtsstunden um die Kinder, die von den Lernenden mitgebracht werden.

