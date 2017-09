Freispruch: Kein Schlag mit Staubsaugerrohr

Murgtal / Stuttgart



Zweimal zweiter "Leuchtturm" Murgtal/Stuttgart (red) - Gleich zwei zweite Plätze gingen beim Landeswettbewerb "Leuchttürme der Bürgerbeteiligung" in die Region: Loffenau erhielt für seinen Arbeitskreis Integration 1 000 Euro. So viel ging auch an die Gaggenauer (Foto: pr) für "Wenn Flüchtlinge Flüchtlingen helfen".