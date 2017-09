Grandioses Feuerwerk krönt Knittels Weg

Der Witterung nicht zum Opfer fiel immerhin der stimmungsvolle Einzug mit der Hecker- und Biedermeiergruppe, Vertretern der Gruppe "Pro History", den Murgflößern, das Ganze angeführt von der Stadtkapelle Gernsbach unter der Leitung von Petra Tuschla-Hoffmann. Die Musiker mussten danach jedoch schnell wegen wasserfallartigen Regens die Instrumente einpacken.

Gleichwohl hatte sich der Schultes zuvor nicht davon abhalten lassen, all jenen zu danken, die ihn über die vergangenen 24 Jahre während des Fests begleiteten. Er freute sich, so viele Menschen bei sich auf dem Podium zu sehen. Dort hatte sich Gernsbachs zukünftiger Bürgermeister Julian Christ eingereiht. Mit dabei waren neben den Landtags- und Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises auch Landrat Jürgen Bäuerle und die stellvertretende Bürgermeisterin Yvette Coudray aus Baccarat.

"Das Altstadtfest ist unser Fest, ein Fest der Vereine und für die Verantwortlichen eine Herausforderung", betonte Knittel ein letztes Mal vor großem Publikum. Die Verkündung der Festordnung, mit der sich Rudi Seifried als Ortsbüttel nach 30 Jahren verabschieden wollte, viel buchstäblich ins Wasser. Aber zwei Premieren konnten während des Fests dennoch gefeiert werden. Zum ersten Mal hatte das Café "Treffpunkt Vielfalt" in der Hauptstraße 10 geöffnet. Auf der Murg konnte vor allem das beliebte Murgfloß in neuem Glanz bewundert werden.

Ein eher tristes Bild bot die Altstadt am Samstagnachmittag. Nur wenige Menschen verliefen sich, gut beschirmt, in den Gassen. Gegen Abend jedoch änderte sich dann aber das Bild, das schon am Nachmittag gerne gesehen worden wäre: volle Altstadtgassen und -straßen trotz weiterhin kühler Witterung.

Es ist die bekannte Mischung aus Mittelalterflair, Stadtgeschichte und Kulinarik aus der ganzen Welt, die die Besucher anzieht. Das Spielleute-Duo "si vinum musica" war in der Mittelaltergasse zu hören. Die Gernsbacher Gruppe "cave canem" unterhielt gestern das Publikum. Auf den Festbühnen sorgten Musikkapellen und Bands für Unterhaltung.

Lunte an das Feuerwerk leckeren Essens legten unter anderem die Vertreter der beiden Gernsbacher Partnerstädte aus Pergola und Baccarat. Im Café "Treffpunkt Vielfalt" wurden syrische Spezialitäten offeriert. Ausgewählt werden konnte aus einem bunten Angebot, das von Schnitzel über Deftiges aus der Schweine-Braterei bis hin zur süßen Zuckerwatte reichte. Für die Unterhaltung der Kinder sorgten Karussells oder Einladungen zum Basteln. Ebenso lohnte sich der Besuch des Storchenturms. Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag zeigte sich die Altstadt mit Besuchern belebt.

Angeboten wurden auch Führungen durch den Katz'schen Garten. Dort wartete nach dem Feuerwerk, das um 20.30 Uhr begann, ein Spektakel der besonderen Art: 1500 Teelichter erleuchteten das neobarocke Kleinod.

Der Knaller jedoch war wieder das große, rund 25-minütige Musikfeuerwerk. Tausende Besucher säumten die Murgpromenade, um staunend in den Himmel zu blicken. Die Pyrotechniker ließen sich auch wieder einiges einfallen und zauberten Herzen, Figuren und opulent flammende Effekte an den Nachthimmel. Der künftige Bürgermeister Julian Christ, der am nächsten Montag seine Doppelhaushälfte in Staufenberg bezieht, fand es bei seiner Premiere "wirklich traumhaft".

Für den in zwei Wochen scheidenden Dieter Knittel war es ein besonders emotionaler Abschied nach der 24. Auflage an vorderster Front. Zum einen holte Ortsbüttel Seifried seine Dankesrede auf den "Chef und Freund" beim Empfang im Rathaus nach. Zum anderen sorgte jedoch vor allem die Musik zum Feuerwerk für feuchte Augen bei Weggefährten und Knittel selbst. Als Hobby-Gitarrist freute er sich besonders über "Samba Pa Ti" von Carlos Santana. "Wenn ich es mir selbst hätte heraussuchen sollen, wäre Santana dabei gewesen", gestand er nach der letzten gezündeten Rakete. Das letzte Lied wurde auch von den Rathaus-Angestellten mit Blick auf ihren Chef ausgewählt. Die Choreografie sah Frank Sinatras Hymne als Schussakkord vor: Mit "My Way" endete Knittels Weg beim Altstadtfest.